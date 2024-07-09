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Законодательство РК

Для строительства дорог будет изъято 550 участков в Казахстане

Машина , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:55 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 9 июля 2024 года на заседании правительства озвучил, что необходимо для начала реализации новых автодорожных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы Кабмина, одной из основных проблем является проезд большегрузных карьерных самосвалов на дорогах общего пользования.

"Министерству транспорта ранее поручалось принять соответствующие меры по недопущению проезда тяжелой техники, не соответствующих допустимым параметрам. Поэтому были внесены поправки в законодательство, предусматривающие запрет выезда карьерных самосвалов на дороги общего пользования с 2026 года. Необходимо проработать вопрос по введению данной нормы уже с 2025 года", – дополнил Бектенов. 

Он озвучил, что ежегодно возникают вопросы нехватки дорожно-строительных материалов в разгар работ.

"Министерству транспорта следует провести ревизию наличия инертных материалов, технических и трудовых ресурсов, а также своевременное обеспечение дорожным битумом. Третье – паводковый период показал необходимость обязательного наличия водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой. Сколько было размыто дорог из-за течения и скопления воды. А если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги удалось бы сохранить. В этой связи Министерству транспорта надо обеспечить пересмотр действующей инфраструктуры", – заявил Олжас Бектенов. 

Бектенов считает, что следует актуализировать нормативы при проектировании новых дорожно-строительных проектов с учетом гидрогеологической обстановки на местности, внедрения новых технологий, а также цифровизации проектных решений.

"Четвертое – новым законом о государственных закупках предусмотрено внедрение проектов "под ключ". Теперь нужен четкий механизм его реализации. В этой связи министерству промышленности и строительства совместно с министерством финансов поручаю в срочном порядке разработать и утвердить механизм осуществления реализации бюджетных проектов с учетом опыта проекта БАКАД", – дополнил премьер-министр РК. 

Он также напомнил, что на сегодня требуется изъятие 550 участков для начала реализации новых автодорожных проектов. 

"Среди них: Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын и обход города Сарыага". В этой связи акиматам регионов поручаю обеспечить изъятие и резервирование земельных участков вдоль всех новых автодорожных проектов строительства, запланированных до 2030 года. Общая координация за Романом Скляром", – поручил Бектенов. 

Ранее Бектенов раскритиковал акиматы из-за низкого контроля качества дорог в стране. Он напомнил, что президент поручил привести к концу 2025 года в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог.

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