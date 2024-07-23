60,3 млрд тенге выделили на развитие сельской медицины в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 23 июля 2024 года на заседании правительства прокомментировал реализацию нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" и дал ряд поручений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, сельская медицина нуждается в массовом вводе новых медицинских учреждений и активном притоке медицинских кадров.

"Качественная реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. В феврале мы уже рассматривали ход реализации данного Нацпроекта. Тогда наблюдалось значительное отставание хода его реализации. Были даны соответствующие поручения. Сегодня мы видим, что проведена значительная работа", – дополнил он.

Бектенов отметил, что государственная экспертиза проектно-сметной документации всех проектов завершена полностью.



"Определены подрядчики, ведутся строительно-монтажные работы. Правительством на реализацию Нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге. Более 21 млрд тенге регионы уже получили. Сейчас прорабатывается финансирование оставшихся объектов. Акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов. Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской областей", – заявил премьер-министр.

Глава кабмина напомнил: необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится.

"Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. При этом следует обеспечить соблюдение всех нормативных требований строительства. Кроме того, нужно активизировать работу по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. А также определиться с объемами потребности в медицинском оборудовании. В этой связи поручаю акиматам обеспечить своевременный и качественный ввод всех запланированных объектов", – озвучил Бектенов.

Также он поручил министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопросы финансирования оставшихся проектов, а Министерству здравоохранения – обеспечить мониторинг за ходом строительства с выездом на объекты на постоянной основе до их завершения.

2 июля 2024 года в Казахстане обновили стандарт оказания медицинской помощи в стационарах.