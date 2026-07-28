22 ветхих дома снесут в Астане до конца 2026 года
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства промышленности и строительства рассказали о планах по сносу ветхих домов в 2026 году по Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, в целом по Казахстану планируется снести 224 ветхих дома.
"На данный момент снесено уже 44 дома. В 2026 году по Алматы, согласно Дорожной карте, планируется снести 95 многоквартирных жилых домов, по Астане – 22 дома", – сообщили в министерстве.
О том, на что жалуются жильцы уже снесенных в 2026 году домов, читайте в материале.
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