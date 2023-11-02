Что мешает реновации ветхого жилья в Атырау

Атырау пытается решить архисложную ситуацию со старым жильем, которое рассыпается на глазах и может оставить людей под завалами. Почему нефтяной регион, один из доноров республиканского бюджета, испытывает сложности со сносом аварийных домов, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Больше двух сотен жилых домов в областном центре ожидает процедура реновации. Ситуация сложная, такое жилье по проспектам Ауэзова и Азаттык, на улицах Баймуханова, Датова, Кожакаева и других не соответствует санитарным, строительным нормам и правилам.

Семь аварийных двухэтажных 16-квартирных строений по улице Кожакаева в микрорайоне "Балыкши" представляют жалкое зрелище. Двухквартирные дома построены еще в 1956-1966 годах. Большинство жителей улицы жалуются, что боятся находиться в своих квартирах.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Я живу в доме 54 года, и в моей квартире даже пол на кухне провалился. В зале и спальне в потолке можно руку просунуть – куда это дело годится? Заделываю дыры, а хватает ненадолго. Вот опять хочу ремонтом заняться. В ванной ужас творится – пол вниз ушел, а стиральную машинку начинаю включать, она к унитазу съезжает. Безобразие творится, по-другому и сказать нельзя. Никто ничего не хочет делать, а КСК у нас нет. Дом вот-вот развалится. Да к нему еще пройти невозможно, едва пройдет небольшой дождь, как тут потоп. Почва, сами знаете, в Атырау глинистая, а дренажа нет. Надо лодку нанимать и плыть к подъезду. Неужели трудно песок привезти и засыпать? Здесь вообще жить нельзя. Говорили, вот, снесем. То называли 2015 год, потом 2020 год, а сейчас опять непонятно когда", – переживает жилец дома №11 по улице Кожакаева Иван Зубарев.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Жители аварийных домов по улице Кожакаева хватаются за головы от нашествия крыс. Крепко "прижились" ползучие квартиранты – тараканы и клопы. В подъездах – разруха, а в некоторых домах потолки висят буквально на честном слове.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"В доме стали замечать крыс, от тараканов и клопов избавиться трудно. Сырость замучила, мой 71-летний отец имеет инвалидность, дышать ему тяжело. Одно время носили воду с Урала, сейчас есть холодная вода, отопление, но нет горячей воды. Дом рушится на глазах. Еще больше двадцати лет назад обещали его снести, и где снос? Так и ждем". Жилец дома Елена Кошлакова





По словам другой жительницы улицы Алены Шаркевич, дом в одночасье может обрушиться, у некоторых соседей в стенах большие щели. Для детей на улице никаких условий, там всегда грязи по колено.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Между тем не все жильцы аварийных домов по улице Кожакаева горят желанием немедленно переселяться, заявив корреспонденту Zakon.kz, что их все устраивает, есть холодная и горячая вода, свет и тепло. Единственное, на что они жалуются, так это на отсутствие дороги к дому.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Мы живем тут с 1986 года, у нас квартиры хорошие, планировка устраивает, нет проблем с водой, теплом и электроэнергией. У нас нормально, и вообще, мы не хотим, чтобы нас сносили. Да, в соседних домах ситуация плохая, там нет горячей воды, крыши текут. Нам только дороги нужны, тут постоянно грязь, колдобины, как пройти, как проехать? Собираем разные тряпки и кладем, чтобы попасть в подъезд. Пусть порядок наведут. Раньше у нас было КСК, мы все платили, но ничего не менялось, только хуже становилось", – заявила жительница дома №9 Татьяна Панова.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Депутата маслихата города Атырау Хамита Кунарбаева и вовсе аварийные дома повергли в шок.

"Условий для жизни людей там нет, КСК тоже нет, все пущено на самотек. Крысы водятся, сырость, запах стойкий, провода висят, как гирлянды, крыши протекают. Асфальта нет. Людям десятилетиями обещают, что дома пойдут под снос. При обращении в акимат им твердили, что в бюджете нет денег. Я, как депутат, буду делать запрос в акимат. Если в бюджете отсутствуют финансовые средства, то надо их искать. Частные компании привлекать. Это же невозможно и стыдно! Домами их жилища назвать трудно, они могут в любой момент развалиться, все стены в трещинах. Сейчас мы вакуумную машину вызвали, воду со двора будут откачивать. Со своей стороны могу привезти грунт и засыпать двор, хоть так помочь – у меня есть такая возможность. Как жителю города мне больно смотреть на происходящее". Депутат Хамит Кунарбаев

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Среди домов, включенных в список аварийных, и одноэтажные строения по проспекту Ауэзова в микрорайоне Жилгородок. Его жильцы тоже устали обивать пороги разных ведомств и ждать.

"Наш дом построили в 1945 году немецкие военнопленные. Сегодня он не соответствует санитарным требованиям, его состояние удручающее. В квартирах нет ванн, кто смог, сделал душевые, а в основном люди моются в тазиках или у родственников. Фундамент садится, стены разъезжаются, там глубокие трещины. В соседнем доме крыша упала на кроватку ребенка, и только тогда жильцов в скором порядке переселили. Не исключено, что и в нашем доме будет обрушение. Неужели надо дождаться именно такого и тогда зашевелятся в соответствующем ведомстве? Мы несколько раз ходили по инстанциям, но слышим лишь обещания, вот снесут дома, тогда и дадут нам новое жилье. А когда? Загадка!" Жилец дома №17 Мария Колесникова

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

На сегодня в городе Атырау 82 многоквартирных аварийных жилых дома, подлежащих сносу. В конце октября ключи от долгожданного благоустроенного жилья получили жители аварийного дома по улице Стаханова, 3 "А", который был построен в 1950 году. Восемь квартир в жилищном комплексе акимат приобрел на бюджетные деньги по программе «Дорожная карта».

"Переселение жителей аварийных домов в городе Атырау проводится по мере строительства нового жилья. Что касается двухэтажных домов по улице Кожакаева под номерами 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 44, то вопрос переселения их жителей будет рассматриваться по мере строительства многоэтажного дома", – проинформировал и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Атырау Эдуард Оспанов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Акимат города Атырау принял программу реновации жилищного фонда на 2022-2026 годы, которая предусматривает комплексную реконструкцию старых кварталов и снос аварийного и ветхого жилья. Всего на реновацию запланировано 236 домов.

"Акиматом города ведутся переговоры с частными инвесторами для решения вопроса переселения жителей аварийных домов. Также акимат готовит проект нового многоквартирного дома в областном центре. Ориентировочно срок окончания его строительства – конец 2024 года". Эдуард Оспанов

Общественный деятель Атырау, независимый эколог Галина Чернова отмечает, что вопрос ветхого жилья достаточно сложный, поскольку его очень много.

"Средств в местном бюджете недостаточно. Кроме того, большие налоговые отчисления, обязательные платежи, экологические штрафы «уходят» в республиканский бюджет. Атырауская область наряду с Алматы и Астаной является основным донором бюджета страны. Но у Атырауской области достаточно серьезных проблем, начиная с заменой аварийного жилья и заканчивая экологическими проблемами с высокой степенью загазованности воздушного бассейна, особо опасным сероводородом и меркаптанами". Галина Чернова

Между тем корреспондент Zakon.kz попыталась найти среди жителей аварийных домов в Атырау активистов, которые бы не ждали чиновников, а придумывали способы решения проблемы, и удивилась, что таких нет. Также выяснилось, что многие даже не знают о программах, которые работают в городе и в самом регионе, по которым возможно улучшить свои жилищные условия.