В Алматы перекроют участок проспекта Дулати
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Дулати вводятся временные ограничения движения, передает Zakon.kz.
С 23:00 9 июля до 11:00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова, сообщает Управление городской мобильности города Алматы.
Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее в связи ремонтом в Алматы перекрыли участок улицы Масанчи.
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