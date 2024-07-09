В Алматы перекроют участок проспекта Дулати

В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Дулати вводятся временные ограничения движения, передает Zakon.kz.

С 23:00 9 июля до 11:00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова, сообщает Управление городской мобильности города Алматы.

Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее в связи ремонтом в Алматы перекрыли участок улицы Масанчи.