Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы перекроют участок проспекта Дулати

В Алматы перекроют участок проспекта Дулати, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:57 Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Дулати вводятся временные ограничения движения, передает Zakon.kz.

С 23:00 9 июля до 11:00 11 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Набережной до улицы Утегенова, сообщает Управление городской мобильности города Алматы.

Объезд будет обеспечен по улицам Набережной, Баязитовой, Казыбек Таусарулы и Утегенова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее в связи ремонтом в Алматы перекрыли участок улицы Масанчи.

Читайте также

КТЖ, премии, долг
Глава Минтранспорта высказался о премиях в КТЖ на фоне триллионных долгов
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Константин Вноровский
Алматы 2024 год Ремонт Строительство дорог Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Исабекова
Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: