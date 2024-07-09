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Глава Минтранспорта высказался о премиях в КТЖ на фоне триллионных долгов

КТЖ, премии, долг , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 13:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве 9 июля 2024 года высказался о премиях в КТЖ на фоне заявления главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилов о том, что компания находится в "красной" зоне кредитного риска, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев заявил о прибыльности КТЖ.

"С 2020 года компания является прибыльной. До этого был убыточный период... При этом обновление пассажирского парка, обновление локомотивного парка осуществляется за счет собственных средств нацкомпании. В определенной части государство субсидирует часть затрат, допустим в пассажирских перевозках. Теперь этот объем кредита 2,9 трлн тенге, он был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Но до сегодняшнего дня никогда КТЖ не просрочил ни один кредитный заем. Все кредиты национальной компании КТЖ выплачиваются в свое время", – заверил министр.

По его данным, в 2023 году чистая прибыль компании после выплаты всех долгов и обязательств составила 134 млрд тенге.

"Исходя из этого, полагаю, что руководством компании и в первую очередь советом директоров было принято решение о премировании отдельных сотрудников, которые внесли вклад в получении прибыли национальной компанией. Его деятельность, в том числе вопросы премии, это его хозяйственная деятельность и компания самостоятельно решает, каким сотрудникам выплачивать премию, а каким нет, исходя из доли участия в получении прибыли национальной компанией", – заявил Марат Карабаев.

12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска.

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