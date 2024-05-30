В Хромтау учителя начисляли себе незаконные выплаты за обучение детей с инвалидностью

В Хромтау детей с особыми потребностями вместо домашнего обучения заставляли ходить в школу, однако педагоги получали надбавки к зарплате за их обучение на дому, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 мая в прокуратуре Актюбинской области, согласно сведениям органов здравоохранения в Хромтау всего зарегистрировано 117 детей с инвалидностью, среди которых 48 с ограниченными возможностями и нуждаются в обучении на дому.

"Однако организации образования города Хромтау в нарушение прав шести детей-инвалидов обучали их в стенах школы. Кроме того, 16 преподавателям необоснованно выплачивали доплаты за обучение их на дому. Мерами прокуратуры Хромтауского района организовано обучение шести детей-инвалидов на дому, обеспечена социальная выплата родителям указанных детей в сумме 98 тыс. тенге, а с преподавателей взыскана необоснованная выплата в размере 300 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что виновные лица, допустившие нарушение прав детей-инвалидов, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что дети с инвалидностью смогут посещать творческие кружки. Подробнее можно узнать здесь.