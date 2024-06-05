Почти 3 млрд тенге присвоили бухгалтеры отдела образования в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Прокуратура Туркестанской области после проверок в учреждениях образования выявила многочисленные нарушения законодательства, в том числе и хищение бюджетных средств, передает Zakon.kz.
Так, прокурорами Жетысайского района выявлены факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге.
"По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ст. 189 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), расследование проводится спецпрокурорами прокуратуры Туркестанской области".
На сегодняшний день в результате принятых прокуратурой мер в бюджет государства возвращено 309 млн тенге.
Проверки продолжаются и находятся на особом контроле, подчеркнули в прокуратуре.
В апреле Антикор выявил в сфере образования хищения на 14 млрд тенге.
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