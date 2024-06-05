Почти 3 млрд тенге присвоили бухгалтеры отдела образования в Туркестанской области

Фото: Zakon.kz

Прокуратура Туркестанской области после проверок в учреждениях образования выявила многочисленные нарушения законодательства, в том числе и хищение бюджетных средств, передает Zakon.kz.

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