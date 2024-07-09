Вошли в режим экономии: большая часть Актау остается без питьевой воды

Тысячи жалоб от жителей на отсутствие питьевой воды приходят в telegram-чат акимата области. Многие микрорайоны получают ее только по графику, другие неделями не видят воду в кране. Особенно страдают жители верхних этажей, до которых она совсем не доходит, сообщает Zakon.kz.

Актау – единственный город в Казахстане, который живет на опресненной морской воде. Опресняет ее Мангистауский атомный энергокомбинат (МАЭК). Сейчас здесь работают восемь опреснительных установок, которые могут дать максимум 52 тыс. кубометров питьевой воды в сутки. Однако с наступлением жары все меняется. Каждый год жители областного центра в летний период остаются без воды.

"Температура наружного воздуха составляет 40-42 градуса, растет и температура воды в море до +22+23 градусов. Такая температура воды влияет на технологический процесс опреснения. Поэтому выработка снижается, на сегодня она составляет 46 тыс. кубометров в сутки. Для нормальной работы установок нужна температура морской воды в районе +15 +16 градусов", – сказал Сабит Желкушинов, первый заместитель директора ТОО "МАЭК".

В связи с дефицитом питьевой воды сегодня акиматом было принято решение ограничить работу автомоек, которые также пользуются этой водой, и сократить полив деревьев.

"На сегодня в Актау зарегистрировано 72 автомойки. В связи с телефонограммой, полученной от МАЭК, мы закрыли на сегодня 33 автомойки. Эта работа продолжается. За день все автомойки потребляют около 330 кубометров воды, будем наблюдать, какой эффект даст ограничение их работы", – отметил Айсултан Сардарбеков, директор ГКП "КЖСА".

По словам коммунальщиков, город вошел в режим экономии. Сейчас на одном из центральных узлов водоснабжения уровень воды в резервуарах достиг 3400 кубометров, а аварийный уровень – 3 тыс. кубометров. В скором времени планируют запустить опреснительную установку в ближайшем к городу районе. Она сможет вырабатывать 4 тыс. кубометров питьевой воды. Вся вода с МАЭКа, которая ранее шла в этот район, будет подаваться на город. Кроме того, увеличат выработку и на опреснительном заводе "Актау": с 6 тыс. до 8 тыс. кубометров в сутки. Причем эти обещания жители слышат уже в течение нескольких недель.

Сейчас стало известно о том, что жители 19-го микрорайона Актау перекрыли дорогу, устав от бесконечного отсутствия воды в кранах.

Ранее они по этой же причине уже перекрывали дорогу.

Zakon.kz сообщал, что аким города Актау обратился к горожанам из-за проблем с питьевой водой. Он сообщил, что акимат работает над решением этого вопроса.

Чуть позже в Актау ввели график подачи воды.

В разное время причину отсутствия воды городские власти объясняли ремонтом или аварией на сетях.