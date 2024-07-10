Жители Атырау проснулись от едкого запаха: специалисты ищут источник

Источник неприятного запаха в городе Атырау пытаются выяснить специалисты Департамента экологии и филиала РГП "Казгидромет", ими будут взяты пробы воздуха в нескольких критических точках, сообщает Zakon.kz.

Утро 10 июля 2024 года для жителей Атырау было не совсем добрым. Атыраусцы, проживающие в разных уголках города, проснулись от невыносимого и при этом очень едкого запаха. Для горожан это уже не ново, они привыкли просыпаться от неизвестных "ароматов" за окном, но сегодня зловоние ощущалось по-особому. Об этом горожане с утра делятся в социальных сетях:

"Мы живем на Перетаске в районе Курсай, вонь с утра стоит неимоверная, аж голова разболелась, что и неудивительно при такой концентрации "полезного" сероводорода. Хотя ветер к утру сменился и дует в сторону от города". "В Нурсае дышать нечем было". "На Востоке вонь, под утро голова страшно болит от "полезного" запаха". "Проснулись с детьми под утро, такая вонь была, тухлятка, невозможно, газовая камера как будто, что делать? Никто не слышит нас".

Фото: скриншот с приложения Air.kz

В атырауском филиале РГП "Казгидромет" подтвердили, что действительно, 10 июля с 06:40 до 07:40 было зафиксировано высокое загрязнение воздуха.



"Сейчас мы смотрим все станции, результаты будут сообщены дополнительно", – проинформировали в ведомстве.

К поискам источника зловония подключились и специалисты Департамента экологии. Они проведут контроль качества атмосферного воздуха, ориентируясь на направление ветра.

Между тем, согласно приложению Air.kz в микрорайоне Жилгородок, что ближе к Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу, зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.

Как известно, сероводород – токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Ощутимый запах – при концентрации H2S 1,4-2,3 мг/м3, значительный запах – 4 мг/м3, тяжелый запах – от 7 мг/м3.

В марте 2024 года аким Атырауской области Серик Шапкенов критиковал работу ответственных за экологическую ситуацию госорганов.

Zakon.kz не раз писал о жалобах жителей области на неприятный запах и экологическую ситуацию в области.