Экологи выявили источник химического запаха в Актау

Источник химического запаха в воздухе Актау установили специалисты Департамента экологии Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом в региональном Центре общественных коммуникаций рассказал глава ведомства Армат Жусупкалиев. Он отметил, что специалисты провели проверку после многочисленных жалоб от жителей города, а также Мунайлинского района, пишет Lada.kz.

"Неочищенные сточные воды разлагаются и распространяются по Актау и Мунайлинскому району. Для решения данного вопроса необходимо модернизировать очистную установку "КОС-2" и обеспечить сброс только очищенных вод. Кроме того, в ходе экологических проверок на ТОО "Mangystau Oil Refining" наложено шесть административных штрафов на общую сумму 2,8 млн тенге. Несмотря на предписания, выданные департаментом, вопрос об остром запахе, исходящем от предприятия, до сих пор остается нерешенным. Для снижения сверхнормативных выбросов необходимо установить фильтрационные элементы на нефтеперерабатывающее оборудование", – подчеркнул Армат Жусупкалиев.

Жалобы на неприятный запах продолжают поступать и от жителей села Умирзак и поселка Акжелкен, отметил Жусупкалиев.

"Железнодорожная эстакада "Актау" ГНПС (главная нефтеперекачивающая станция) – один из источников запаха. Для его устранения разрабатывается проект "Внедрение установки по освобождению железнодорожной эстакады от запаха". Кроме того, необходимо модернизировать заправочную станцию, чтобы предотвратить распространение запаха сырой нефти. Принимаются комплексные меры для решения указанной проблемы, которая беспокоит жителей области", – добавил Армат Жусупкалиев.

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