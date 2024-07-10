Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы знаки зодиака, с представителями которых труднее всего ладить

Названы знаки зодиака, с которыми труднее всего ладить, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:32 Фото: pxhere
Среди знаков зодиака немало тех, с кем непросто договориться, чьи мотивы поступков порой неясны, а реакции – непредсказуемы. Астрологи перечислили тех, с кем труднее всего найти общий язык, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Скорпионы известны своей склонностью к таинственности и непредсказуемости. Они могут вести себя непредсказуемо и мстительно, что отталкивает окружающих.

Рыбы же, наоборот, из-за своей глубокой чувствительности и неопределенности в желаниях часто пугают собеседников.

Как сказано в публикации Рамблер, Козероги известны своим упорством и неуступчивостью, что делает их трудными партнерами в отношениях, где ценится гибкость.

Далее идут Водолеи. Они хотя и открыты для чужих мнений, тем не менее, редко меняют свои убеждения, что может создавать напряжение в общении.

Закрывают этот список Раки. Этот знак известен своим упорным характером и навязчивостью, также они могут вызывать трудности в общении из-за своей склонности к манипулированию и отказу от перемен.

Ранее известный российский астролог Тамара Глоба перечиcлила дни июля 2024 года, в которые нужно быть очень внимательными и острожными. Подробнее читайте здесь.

Читайте также

Прыжок с моста, забава подростков, штраф, ДЧС, Атырау
Новая забава подростков из Атырау грозит штрафом для родителей
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Освобождена от должности
Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Анастасия Московчук
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: