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Улучшилась транспортная доступность к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана

Улучшилась транспортная доступность к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:21 Фото: primeminister.kz
Улучшилась транспортная доступность к озеру Балхаш. Это стало возможным благодаря реконструкции автомобильной дороги Алматы – Караганды, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 июля 2024 года, заявили в Министерстве транспорта РК.

"Теперь к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана – озеру Балхаш – можно подъехать как с северного, так и с южного направлений. В частности, на участке автомобильной дороги, который проходит вдоль озера между городом Балхаш и пос. Бурылбайтал, в прошлом году специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 127 км автодороги (три участка). В этом году в эксплуатацию введут оставшиеся три", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на участке от Караганды до Балхаша исключены все объездные дороги. В этом году планируется ввод в эксплуатацию участка от пос. Курты до пос. Бурылбайтал, протяженность которого составляет 81 км. Все указанные участки будут относиться к I-б категории с четырехполосным движением.

"Ожидается, что после полного завершения реконструкции автомобильной дороги транспортная доступность водоема станет еще лучше".Пресс-служба Министерства транспорта РК

По словам дорожных специалистов, обновленная инфраструктура не только повышает безопасность и комфортность передвижения между северными и южными регионами страны, но и способствует развитию туризма в регионе, стимулируя экономическое развитие.

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Ранее министр транспорта Марат Карабаев рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане.

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