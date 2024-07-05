В СКО в развивающемся микрорайоне "Бірлік" сдали еще 51 дом

5 июля в Северо-Казахстанской области 51 семья стали обладателями новых домов в микрорайоне "Бірлік" в рамках исполнения поручений главы государства по оказанию всемерной поддержки пострадавшим от половодья. В июне 100 семей уже отметили новоселье в новом микрорайоне.

Поздравили новоселов с радостным событием аким СКО Гауез Нурмухамбетов и председатель правления "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

"Я поздравляю каждую семью с новосельем, для вас и нас это важный и знаменательный день. Пусть в ваших домах царят мир и покой, поздравляю с новосельем". Нурахмет Нуриев

Фото: пресс-служба акимата СКО

Аким Гауез Нурмухамбетов выразил огромную благодарность меценатам за финансовую поддержку.

"Отдельная благодарность нашим строителям, которые в сжатые сроки построили качественные дома. Хотелось бы отметить, что это крупные аккредитованные стройкомпании, имеющие лицензию и многолетний опыт. Вместе с тем качество работ – прямая ответственность строительных компаний и технического надзора. И в случае выявления каких-либо дефектов, согласно гарантийному сроку, который по договору составляет два года, они будут оперативно устраняться". Гауез Нурмухамбетов

Фото: пресс-служба акимата СКО

Спонсорами строительства 700 домов в новом микрорайоне "Бірлік" выступили Фонд "Казақстан халқына", компания Kaspi kz, Kazminerals management и корпорация Kazakhmys. Корпорация откликнулась на призыв президента и профинансировала строительство 100 домов, ключи от половины были сегодня вручены.

"Радости моей нет предела. Огромное спасибо президенту нашей страны за помощь пострадавшим семьям. Мы очень благодарны". Кулжауар Амирова

Фото: пресс-служба акимата СКО

"‎Привык жить именно в частном доме, искал варианты в черте города, но не выбрал, буду жить здесь, в микрорайоне "Бірлік". Микрорайон развивающийся, создается инфраструктура". Житель микрорайона "‎Бірлік"‎ Дмитрий Опарин

Благодаря поддержке местного завода новые дома обеспечены бытовой техникой и мебелью.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать до трех тысяч человек. Это будет настоящий "мини-городок" с развитой инфраструктурой. Идет строительство детского сада и "комфортной школы".