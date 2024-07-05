В СКО в развивающемся микрорайоне "Бірлік" сдали еще 51 дом
Поздравили новоселов с радостным событием аким СКО Гауез Нурмухамбетов и председатель правления "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.
"Я поздравляю каждую семью с новосельем, для вас и нас это важный и знаменательный день. Пусть в ваших домах царят мир и покой, поздравляю с новосельем".Нурахмет Нуриев
Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким Гауез Нурмухамбетов выразил огромную благодарность меценатам за финансовую поддержку.
"Отдельная благодарность нашим строителям, которые в сжатые сроки построили качественные дома. Хотелось бы отметить, что это крупные аккредитованные стройкомпании, имеющие лицензию и многолетний опыт. Вместе с тем качество работ – прямая ответственность строительных компаний и технического надзора. И в случае выявления каких-либо дефектов, согласно гарантийному сроку, который по договору составляет два года, они будут оперативно устраняться".Гауез Нурмухамбетов
Фото: пресс-служба акимата СКО
Спонсорами строительства 700 домов в новом микрорайоне "Бірлік" выступили Фонд "Казақстан халқына", компания Kaspi kz, Kazminerals management и корпорация Kazakhmys. Корпорация откликнулась на призыв президента и профинансировала строительство 100 домов, ключи от половины были сегодня вручены.
"Радости моей нет предела. Огромное спасибо президенту нашей страны за помощь пострадавшим семьям. Мы очень благодарны".Кулжауар Амирова
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Привык жить именно в частном доме, искал варианты в черте города, но не выбрал, буду жить здесь, в микрорайоне "Бірлік". Микрорайон развивающийся, создается инфраструктура".Житель микрорайона "Бірлік" Дмитрий Опарин
Благодаря поддержке местного завода новые дома обеспечены бытовой техникой и мебелью.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать до трех тысяч человек. Это будет настоящий "мини-городок" с развитой инфраструктурой. Идет строительство детского сада и "комфортной школы".