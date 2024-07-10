В Астане открылись бесплатные тренировки по самообороне

Месяц бесплатных тренировок предоставили власти жителям и гостям города в одном из городских парков столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, бесплатные занятия проводят квалифицированные тренеры в столичном Триатлон-парке со 2 июля до 1 сентября.

"Бесплатные уличные оздоровительные тренировки по Адаптивной физической культуре (АФК), а также приемы самообороны для жителей и гостей столицы проходят с премиальными тренерами каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00", – указывается на официальном сайте акимата Астаны.

Триатлон-парк пользуется популярностью у горожан и расположен под мостом "Архар" вдоль реки Ишим.

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