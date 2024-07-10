Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане открылись бесплатные тренировки по самообороне

тренировки по самообороне, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:28 Фото: pixabay
Месяц бесплатных тренировок предоставили власти жителям и гостям города в одном из городских парков столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, бесплатные занятия проводят квалифицированные тренеры в столичном Триатлон-парке со 2 июля до 1 сентября.

"Бесплатные уличные оздоровительные тренировки по Адаптивной физической культуре (АФК), а также приемы самообороны для жителей и гостей столицы проходят с премиальными тренерами каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00", – указывается на официальном сайте акимата Астаны.

Триатлон-парк пользуется популярностью у горожан и расположен под мостом "Архар" вдоль реки Ишим.

Ранее стало известно, кто может получать бесплатные лекарства в Казахстане.

Читайте также

АО «АК Алтыналмас» профинансировало
АО "АК Алтыналмас" профинансировало строительство 51 дома в Петропавловске
Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане
Второе заседание по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в Астане
От новых автомобилей ветеринарным станциям
В Конаеве вручили 15 ключей от новых автомобилей ветеринарным станциям
Оксана Житникова
Астана 2024 год Тренировки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: