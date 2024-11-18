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Госсоветник: Установка памятников превратилась в некое соревнование, этому положат конец

Карин, госсоветник, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:34 Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин считает, что ситуация в сфере установки памятников перестала носить системный характер, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Qazaqstan.

"Если до 1991 года на территории республики было установлено около 300 памятников, то с 1991 года по текущий период было установлено более 1 тыс. памятников. Получается, мы за 30 лет три раза перебили рекорд советского периода по установлению памятников. Дело дошло до того, что в некоторых населенных пунктах родственники устроили соревнование между собой по крутизне памятников и бюстов", – сказал Карин.

В частности, например, соревнуются в высоте памятников.

"Если в одном месте стоит памятник высотой в 4 метра, то в том же районе другой памятник другому деятелю стараются поставить уже высотой в 5 метров. В одном эскизе памятник вообще превышал 8 метров", – озвучил госсоветник.

В последнее время, по его словам, некоторые граждане без согласования с местными властями готовят эскизы, собирают деньги, заказывают скульпторам, отливают памятники и потом, ставя акиматы перед фактом, выдвигают ультиматум: "Либо даете разрешение, либо соберем людей, поднимем шум".

"Соответственно, некоторые акиматы поддаются такому давлению. Такой практике будет положен конец, эти "соревнования" по установке памятников и вообще подобные попытки ставить ультиматумы и шантажировать власти по любому мало-мальскому поводу будут жестко пресекаться", – заявил Ерлан Карин.

Между тем ранее стало известно, что в Казахстане ужесточат требования к установке мемориальных досок.

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