"Герой нашего времени" рассказал детали спасения тонувшего в БАКе мальчика
Фото: Instagram/kris_p_talgar
Житель Алматинской области рассказал детали спасения мальчика из Большого Алматинского канала, сообщает Zakon.kz.
Местным журналистам удалось найти мужчину. В беседе в ними Серик отметил, что не считает себя героем.
"Я шел по мосту и заметил детей, бегающих около тонущего ребенка. Они не могли ему помочь и кричали. Я быстро побежал и вытащил его из воды. Ребенок наглотался воды, но дышал нормально. Испугался... ... После того, как успокоился и пришел в себя, ушел вместе с друзьями... ... Я не считаю себя героем. Думаю, что на моем месте каждый помог бы", – сказал он.
Серику 28 лет, он занимается грузовыми перевозками.
В акимате Талгарского района, в свою очередь, заявили, что герой не останется без внимания. С ним должен встретиться аким, чтобы выразить благодарность.
10 июля 2024 года в соцсетях появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале ребенка. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени".
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