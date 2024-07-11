"Герой нашего времени" рассказал детали спасения тонувшего в БАКе мальчика

Житель Алматинской области рассказал детали спасения мальчика из Большого Алматинского канала, сообщает Zakon.kz.

Местным журналистам удалось найти мужчину. В беседе в ними Серик отметил, что не считает себя героем.

"Я шел по мосту и заметил детей, бегающих около тонущего ребенка. Они не могли ему помочь и кричали. Я быстро побежал и вытащил его из воды. Ребенок наглотался воды, но дышал нормально. Испугался... ... После того, как успокоился и пришел в себя, ушел вместе с друзьями... ... Я не считаю себя героем. Думаю, что на моем месте каждый помог бы", – сказал он.

Серику 28 лет, он занимается грузовыми перевозками.

В акимате Талгарского района, в свою очередь, заявили, что герой не останется без внимания. С ним должен встретиться аким, чтобы выразить благодарность.

10 июля 2024 года в соцсетях появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале ребенка. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени".