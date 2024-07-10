Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка
Фото: Instagram/kris_p_talgar
В соцсетях 10 июля 2024 года появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале (БАК) ребенка. К счастью, ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете уже прозвали "героем нашего времени". Инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Кадрами героического поступка поделился местный Instagram-паблик.
По словам очевидцев, ребенок поскользнулся и упал в канал.
Пользователей Казнета поступок прохожего восхитил, и они предложили акимату Талгарского района его наградить:
- "Молодец. Герой!"
- "Наградить. Герой".
- "Герой нашего времени".
- "Хорошо, что рядом были те, кто помог".
- "Акимат Талгарского района, наградить героя нужно".
- "Аж мурашки по коже. Тот, кто спас малыша, вообще красавчик".
Другие комментаторы предложили огородить БАК, а также осудили родителей и призвали их научить детей плавать:
- "Уроком будет".
- "Где родители?"
- "Учите детей плавать".
- "Почему родители не учат не подходить к воде".
- "БАК нужно огородить, нужно написать в акимат".
- "Родители, следите за детьми и берегите их от несчастных случаев!"
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