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Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка

Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:50 Фото: Instagram/kris_p_talgar
В соцсетях 10 июля 2024 года появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале (БАК) ребенка. К счастью, ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете уже прозвали "героем нашего времени". Инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Кадрами героического поступка поделился местный Instagram-паблик.

По словам очевидцев, ребенок поскользнулся и упал в канал.

Пользователей Казнета поступок прохожего восхитил, и они предложили акимату Талгарского района его наградить:

  • "Молодец. Герой!"
  • "Наградить. Герой".
  • "Герой нашего времени".
  • "Хорошо, что рядом были те, кто помог".
  • "Акимат Талгарского района, наградить героя нужно".
  • "Аж мурашки по коже. Тот, кто спас малыша, вообще красавчик".

Другие комментаторы предложили огородить БАК, а также осудили родителей и призвали их научить детей плавать:

  • "Уроком будет".
  • "Где родители?"
  • "Учите детей плавать".
  • "Почему родители не учат не подходить к воде".
  • "БАК нужно огородить, нужно написать в акимат".
  • "Родители, следите за детьми и берегите их от несчастных случаев!"

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