Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка

Фото: Instagram/kris_p_talgar

В соцсетях 10 июля 2024 года появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале (БАК) ребенка. К счастью, ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете уже прозвали "героем нашего времени". Инцидент произошел в Талгарском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

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