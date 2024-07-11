Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минэнерго прошло совещание по подготовке кадров для энергетики

Подготовка кадров, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:41 Фото: Energo University
11 июля в Астане в Министерстве энергетики Республики Казахстан под председательством вице-министра Сунгата Есимханова состоялось совещание по вопросам подготовки кадров для энергетической отрасли страны.

В совещании приняли участие руководители крупнейших энергетических компаний – АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "ЦАЭК", ТОО "Kazakhmys Energy", ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Казахстанские коммунальные системы", Казахстанской электроэнергетической ассоциации, а также руководство головного энергетического вуза страны – Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева (Energo University).

Собравшиеся отметили, что в условиях наблюдающейся нехватки кадров в энергетике нужна консолидация вуза, готовящего специалистов для отрасли, и производственных компаний, являющихся работодателями для сегодняшних студентов.

Ректор Energo University Гани Ныгыметов предложил энергетическим компаниям вступить в состав индустриального совета вуза и на диалоговой основе данной площадки совместно решать стоящие перед отраслью вопросы дефицита квалифицированных специалистов в области энергетики, а также задачи в свете подписанного президентом на днях Закона РК "О теплоэнергетике". Участники выразили полную поддержку новым инициативам, в том числе по финансированию целевых грантов на обучение своих сотрудников из числа инженеров.

Подготовка кадров, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:41

Фото: Energo University

В совещании также принял участие представитель международного партнера Алматинского университета энергетики и связи – проректор по международным связям Московского энергетического института Александр Тарасов. Он выразил заинтересованность в создании совместно с Energo University Центра целевой подготовки энергетиков и открытия на базе АУЭС полноценного филиала МЭИ. Это позволит усилить отрасль молодыми квалифицированными кадрами, готовя их непосредственно под запросы компаний.

Кроме того, в сентябре текущего года на базе АУЭС планируется открытие филиала Университета прикладных наук Анхальта (Германия). Предполагается, что данные форматы международного партнерства внесут существенный вклад в повышение качества и привлекательности энергетического образования в Казахстане.

Партнерский материал.

Читайте также

Животноводство
В акимате Алматинской области прокомментировали нарушения субсидирования племенного животноводства
села, Казахстан, отходы
В селах Казахстана отсутствует инфраструктура по сбору мусора – эксперт
Акимат наградил мужчину, спасшего тонувшего в БАКе ребенка
Как акимат наградил мужчину, спасшего тонувшего в БАКе ребенка
Айсулу Омарова
МЭ РК Казахстан 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: