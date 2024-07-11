В Минэнерго прошло совещание по подготовке кадров для энергетики

11 июля в Астане в Министерстве энергетики Республики Казахстан под председательством вице-министра Сунгата Есимханова состоялось совещание по вопросам подготовки кадров для энергетической отрасли страны.

В совещании приняли участие руководители крупнейших энергетических компаний – АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "ЦАЭК", ТОО "Kazakhmys Energy", ТОО "Евразийская Группа", ТОО "Казахстанские коммунальные системы", Казахстанской электроэнергетической ассоциации, а также руководство головного энергетического вуза страны – Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева (Energo University).

Собравшиеся отметили, что в условиях наблюдающейся нехватки кадров в энергетике нужна консолидация вуза, готовящего специалистов для отрасли, и производственных компаний, являющихся работодателями для сегодняшних студентов.

Ректор Energo University Гани Ныгыметов предложил энергетическим компаниям вступить в состав индустриального совета вуза и на диалоговой основе данной площадки совместно решать стоящие перед отраслью вопросы дефицита квалифицированных специалистов в области энергетики, а также задачи в свете подписанного президентом на днях Закона РК "О теплоэнергетике". Участники выразили полную поддержку новым инициативам, в том числе по финансированию целевых грантов на обучение своих сотрудников из числа инженеров.

Фото: Energo University

В совещании также принял участие представитель международного партнера Алматинского университета энергетики и связи – проректор по международным связям Московского энергетического института Александр Тарасов. Он выразил заинтересованность в создании совместно с Energo University Центра целевой подготовки энергетиков и открытия на базе АУЭС полноценного филиала МЭИ. Это позволит усилить отрасль молодыми квалифицированными кадрами, готовя их непосредственно под запросы компаний.

Кроме того, в сентябре текущего года на базе АУЭС планируется открытие филиала Университета прикладных наук Анхальта (Германия). Предполагается, что данные форматы международного партнерства внесут существенный вклад в повышение качества и привлекательности энергетического образования в Казахстане.