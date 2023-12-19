Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Сунгат Куатович Есимханов назначен вице-министром энергетики, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе правительства.

Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

С 1996 по 2000 годы работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО "Алюминий Казахстан".

В 2001-2004 годах – и.о ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2004-2007 годы работал в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

2008 год – заместитель генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".

2008-2010 годы – и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

2010-2013 годы – президент АО "Казахэнергоэкспертиза".

2013-2014 годы – и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

2014-2018 годы – председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

2018-2020 годы – вице-министр энергетики РК.

2020-2021 годы – первый заместитель акима Павлодарской области.

2021-2022 годы – председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2022 по настоящее время – председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.

Также сказано, что постановлением правительства Жандос Демесинович Нурмаганбетов освобожден от должности вице-министра энергетики.

11 декабря 2023 года в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана заявили, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Известно, что Нурмагамбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.

В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находился в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

Анастасия Московчук
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: