Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Постановлением правительства Республики Казахстан Сунгат Куатович Есимханов назначен вице-министром энергетики, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе правительства.



Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

С 1996 по 2000 годы работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО "Алюминий Казахстан".

В 2001-2004 годах – и.о ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2004-2007 годы работал в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

2008 год – заместитель генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".

2008-2010 годы – и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

2010-2013 годы – президент АО "Казахэнергоэкспертиза".

2013-2014 годы – и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

2014-2018 годы – председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

2018-2020 годы – вице-министр энергетики РК.

2020-2021 годы – первый заместитель акима Павлодарской области.

2021-2022 годы – председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2022 по настоящее время – председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.

Также сказано, что постановлением правительства Жандос Демесинович Нурмаганбетов освобожден от должности вице-министра энергетики.

11 декабря 2023 года в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана заявили, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Известно, что Нурмагамбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.

В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находился в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.