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Законодательство РК

Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение

Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 14:25 Фото: Instagram/zakiyevadinara
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сегодня, 11 июля 2024 года, обратилась к гражданам страны, которых предупредила о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала скриншот номера, с которого злоумышленники пишут от ее имени.

"Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого направляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники", – заявила Динара Закиева.

Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть единственный номер в WhatsApp: +7 705 884 7040.

"Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие с других номеров, представляющихся от моего имени", – заключила Динара Закиева.

Ранее фейковые сообщения мошенники рассылали от имени председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархана Жазыкбая.

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