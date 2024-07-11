Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение
Фото: Instagram/zakiyevadinara
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сегодня, 11 июля 2024 года, обратилась к гражданам страны, которых предупредила о мошенниках, сообщает Zakon.kz.
Она опубликовала скриншот номера, с которого злоумышленники пишут от ее имени.
"Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого направляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники", – заявила Динара Закиева.
Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть единственный номер в WhatsApp: +7 705 884 7040.
"Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие с других номеров, представляющихся от моего имени", – заключила Динара Закиева.
Ранее фейковые сообщения мошенники рассылали от имени председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархана Жазыкбая.
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