Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение

Фото: Instagram/zakiyevadinara

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сегодня, 11 июля 2024 года, обратилась к гражданам страны, которых предупредила о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

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