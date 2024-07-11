17 лет лишения свободы – в Алматы осудили членов ОПГ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал виновными и осудил на длительные сроки тюремного заключения членов ОПГ за сбыт наркотиков, передает Zakon.kz.

Устойчивую наркосеть полицейские Алматы при координации прокуратуры и содействии сотрудников ДПН МВД РК, АФМ РК ликвидировали еще в мае 2023 года в рамках проекта "Борьба с наркопреступностью", говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Поставку и реализацию марихуаны на поток поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер. Руководила процессом молодая пара. Они выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой двое приятелей. А курьером выступил пятый из участников группы.

Сбыт был налажен бесконтактным методом через мессенджеры. Посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату от клиентов получали через электронную платежную систему. Деньги выводили через банки второго уровня.

"Тогда преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы", по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски". Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабай

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы организатор ОПГ был признан виновным в незаконном изготовлении, хранении, в целях сбыта, наркотических средств, в создании и руководстве организованной группой, в пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и приговорен к 17 годам лишения свободы. Остальные участники преступной группы, в том числе 35-летняя женщина, – к 15,6 годам тюрьмы каждый.

Ранее в Алматы во время проведения спецоперации задержали двух граждан Индии.