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Законодательство РК

Во время проведения спецоперации в Алматы задержали двух граждан Индии

Во время проведения спецоперации в Алматы задержали двух граждан Индии, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:11 Фото: polisia.kz
Двух граждан Индии задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это произошло во время проведения спецоперации, передает пресс-служба МВД РК.

У подозреваемых 24-х и 26-ти лет изъяты свертки, в которых, как заключила судебно-химическая экспертиза, содержался наркотик "мефедрон".

Задержанные признались в совершенном преступлении. В настоящее время устанавливается канал поставки зелья в Алматы и возможные источники его производства.

"Задержанные взяты под стражу. По факту сбыта наркотических средств начато досудебное расследование". Заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее в Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в распространении экстремистских материалов.

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