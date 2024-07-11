Во время проведения спецоперации в Алматы задержали двух граждан Индии
Фото: polisia.kz
Двух граждан Индии задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Алматы, сообщает Zakon.kz.
Это произошло во время проведения спецоперации, передает пресс-служба МВД РК.
У подозреваемых 24-х и 26-ти лет изъяты свертки, в которых, как заключила судебно-химическая экспертиза, содержался наркотик "мефедрон".
Задержанные признались в совершенном преступлении. В настоящее время устанавливается канал поставки зелья в Алматы и возможные источники его производства.
"Задержанные взяты под стражу. По факту сбыта наркотических средств начато досудебное расследование". Заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее в Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в распространении экстремистских материалов.
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