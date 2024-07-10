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Снова дожди и жара до +38°С: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Снова дожди и жара до +38°С: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:10 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 11 по 13 июля 2024 года.

В Астане:

  • 11 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С;
  • 12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С;
  • 13 июля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

В Алматы:

  • 11 июля – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С;
  • 12 июля – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С;
  • 13 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте:

  • 11 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго- западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С;
  • 12 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С;
  • 13 июля – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +32+34°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили неутешительный прогноз погоды по стране на 11, 12 и 13 июля 2024 года. Из него следует, что по Казахстану ожидаются дожди с грозами.

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