Снова дожди и жара до +38°С: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: freepik

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 11 по 13 июля 2024 года.

Следите за новостями zakon.kz в: