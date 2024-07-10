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Дожди и грозы не спешат покидать Казахстан

Дожди и грозы не спешат покидать Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 11:52 Фото: pxhere
11, 12 и 13 июля 2024 года по Казахстану ожидаются дожди с грозами. Неутешительный прогноз погоды на три дня озвучили Zakon.kz в пресс-слубже РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием южного циклона.

Также сказано, что ожидается облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди пройдут на северо-западе, юго-востоке страны.

"12-13 июля непогода ожидается на западе, 13 июля – на юге. В центре страны временами возможен сильный дождь. По Казахстану также пройдут гроза, град, шквал и усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, прогнозируется понижение температуры воздуха:

  • днем на западе страны до +25+30°С,
  • на северо-западе до +20+30°С.

Примечательно, что на севере и востоке республики ожидается повышение дневных температур до +28+38°С.

"На остальной территории изменений не будет".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды
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