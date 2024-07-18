Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара

Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:34 Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 19 июля 2024 года? Об этом корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.

По данным РГП "Казгидромет", днем в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, востоке, в центре, горных, предгорных районах юга и юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, юго-западе и в центре страны ночью и утром – туман", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, в Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на востоке Абайской, на западе Улытауской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, на юго-востоке, северо-западе, севере Атырауской, на юге Костанайской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:34
Июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:34

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 19, 20 и 21 июля 2024 года. Согласно прогнозу, столицу и два крупнейших мегаполиса продолжат заливать дожди.

Читайте также

газ
Саткалиев о повышении цен на газ: Будут учитываться все факторы
игромания, лудомания, Казахстан
Порядок лечения лудоманов изменили в Казахстане
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: ученые предложили вернуть западные области к UTC+4
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: ученые предложили вернуть западные области к UTC+4
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: