Прогноз погоды на 19 июля: в Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами, градом и жара

Какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 19 июля 2024 года? Об этом корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.

По данным РГП "Казгидромет", днем в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, востоке, в центре, горных, предгорных районах юга и юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, юго-западе и в центре страны ночью и утром – туман", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, в Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на востоке Абайской, на западе Улытауской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, на юго-востоке, северо-западе, севере Атырауской, на юге Костанайской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 19, 20 и 21 июля 2024 года. Согласно прогнозу, столицу и два крупнейших мегаполиса продолжат заливать дожди.