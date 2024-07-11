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В Астане перекроют участок улицы Ж. Ташенова

Участок от улицы Бараева до улицы Амман будет перекрыт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:17 Фото: Zakon.kz
Участок по улице Ж. Ташенова от ул. Бараева до ул. Амман будет перекрыт 12-15 июля, сообщает Zakon.kz.

Будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Участок от улицы Бараева до улицы Амман будет перекрыт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:17

Фото: акимат города Астаны

Ранее стало известно, что в Астане вновь перекроют участок пр. Кошкарбаева.

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