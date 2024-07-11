В Астане перекроют участок улицы Ж. Ташенова

Фото: Zakon.kz

Участок по улице Ж. Ташенова от ул. Бараева до ул. Амман будет перекрыт 12-15 июля, сообщает Zakon.kz.

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