Гарвард изучит кейс казахстанского "Дома Мамы"

11-12 июля в Астане прошел первый Международный форум "Лучшее место для ребенка - Семья", организованный фондом "Ана Үйі" ("Дом Мамы"), сообщает Zakon.kz.

Мероприятие собрало ученых из Гарварда и Питтсбурга, представителей государственных органов, бизнесменов из списка Forbes и международных экспертов из Турции, Малайзии, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. Основная цель форума – внедрение института профессиональных приемных семей в Казахстане.

Фото: пресс-служба "Дома Мамы"

Среди участников форума были Джунлей Ли, профессор и декан факультета человеческого развития и образования Гарвардского университета, и Трэйси Ларсон, профессор и директор отдела развития детей Питтсбургского университета. Они провели мастер-классы для специалистов органов опеки и руководителей общественных организаций, акцентировав внимание на необходимость внедрения профессиональных приемных семей и трансформации детских домов в Казахстане.

Фото: пресс-служба "Дома Мамы

Джунлей Ли отметил, что успешный опыт "Дома Мамы" будет изучен специалистами Гарвардского университета. "Я занимаюсь вопросами сиротства более 20 лет. В Казахстане проделана важная работа по предотвращению сиротства и устройству детей в приемные семьи. Мне посчастливилось посетить "Дома Мамы" и увидеть их значительные усилия, чтобы дети не оставались одинокими".

Фото: пресс-служба "Дома Мамы"

Профессор Трэйси Ларсон объяснила концепцию "фостерной семьи", когда детей воспитывают профессионально подготовленные приемные родители.

"Я сама выросла в такой семье. Этот опыт показал мне, что приемные семьи обеспечивают детям стабильную и любящую среду. Моя собственная история - тому подтверждение".

Фото: пресс-служба "Дома Мамы"

Спикеры подчеркнули важность проекта "Дом Мамы" в продвижении института приемных семей в Казахстане. Советник премьер-министра РК Бибигуль Асылова также отметила важность правильной реализации этого института.

Фото: пресс-служба "Дома Мамы"

Спикеры подчеркнули важность проекта "Дом Мамы" в продвижении института приемных семей в Казахстане. Советник Премьер-Министра РК Бибигуль ААйдын Рахимбаев, один из инициаторов проекта, выступил от имени меценатов: "Фонд "Ана Үйі" спас от сиротства 10 тысяч детей. Мы сохранили в родных семьях 7 тысяч детей и устроили в приемные семьи еще около 3 тысяч. Я горжусь нашими бизнесменами, которые вложили более 17 миллионов долларов в поддержку наших детей. Сейчас в интернатах осталось около 4 тысяч детей, и чтобы они нашли семьи, нужно подготовить тысячу фостерных семей. Эта цель должна объединить бизнесменов, госорганы и общественность".сылова также отметила важность правильной реализации этого института.