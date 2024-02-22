В Астане загорелась квартира на 12-м этаже дома

Пожар произошел в квартире на 12-м этаже дома в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 21:30 столичные пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по улице Мухамедханова.

"По прибытию установлено, что наблюдается открытое горение из окна квартиры на 12-м этаже, горят домашние вещи и мебель в кухонном помещении и на балконе, площадь пожара уточняется" – говорится в сообщении.





Отмечается, пожар локализован в 21:51 и ликвидирован в 21:55.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Дом с мансардой почти полностью разрушился от пожара близ Алматы.