В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме

В Семее спасатели МЧС помогли маме и ее двухлетнему ребенку, который оказался один в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

В службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что не может открыть квартиру, в которой остался двухлетний сын.

"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. Спустя некоторое время мама уже обнимала своего ребенка и благодарила специалистов ведомства за помощь", – рассказали в пресс-службе МЧС РК,

Фото: МЧС РК

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