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Законодательство РК

В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме

дверь, замок, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 15:06 Фото: pixabay
В Семее спасатели МЧС помогли маме и ее двухлетнему ребенку, который оказался один в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

В службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что не может открыть квартиру, в которой остался двухлетний сын.

"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. Спустя некоторое время мама уже обнимала своего ребенка и благодарила специалистов ведомства за помощь", – рассказали в пресс-службе МЧС РК,
ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 15:06

Фото: МЧС РК

Ранее пожарные в Петропавловске сняли с дерева перепуганную кошку, которая не могла самостоятельно спуститься с высоты четвертого этажа. Чтобы помочь животному, пришлось использовать трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение.

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