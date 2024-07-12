Неравнодушный 16-летний парень из Атырау спас мальков рыб частиковых пород
Операцию по спасению мальков рыб частиковых пород подросток записал на видео. Им было выловлено и "переселено" в Урал несколько десятков мальков сазана и карася.
"Точно не считал, сколько рыбок мне удалось переселить, собрал где-то 3-4 баклажки мальков карася и сазана. Я их заметил утром, когда пришел на рыбалку. Мы с папой в свободное время, иногда с друзьями, ходим на рыбалку, об этом я веду свой личной блог в Instagram, это для меня просто хобби. Я – студент первого курса Высшего колледжа APEC PetroTechnic. Мечтаю успешно окончить учебу и работать в нефтяной компании", – поделился наш герой.
На видео Абылай подробно рассказывает, где он находится, как он нашел мальков, называет их по видам. Затем говорит, что нашел баклажку, и сейчас сложит мальков в нее и выпустит в реку. По его рассказу чувствуется, что подросток сопереживает животному миру. Его видео снято в спокойной повествовательной манере, и что самое примечательное – в нем нет ни одного нецензурного или сленгового слова.
По словам заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Артура Садибекулы, во время весеннего половодья река Урал разливается, и в пойме образовываются крохотные водоемы, которые после спада воды оказываются отрезанными от большой реки. Высокая температура воды вызывает снижение уровня кислорода и рыба, если не принять экстренные меры, просто погибнет. Поэтому поступок парня вызывает только восторг и восхищение.
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