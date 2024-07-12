Неравнодушный 16-летний парень из Атырау спас мальков рыб частиковых пород

Житель Атырау Абылай Сансызбай спас несколько десятков мальков, которые оказались отрезанными от большой воды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Операцию по спасению мальков рыб частиковых пород подросток записал на видео. Им было выловлено и "переселено" в Урал несколько десятков мальков сазана и карася.

"Точно не считал, сколько рыбок мне удалось переселить, собрал где-то 3-4 баклажки мальков карася и сазана. Я их заметил утром, когда пришел на рыбалку. Мы с папой в свободное время, иногда с друзьями, ходим на рыбалку, об этом я веду свой личной блог в Instagram, это для меня просто хобби. Я – студент первого курса Высшего колледжа APEC PetroTechnic. Мечтаю успешно окончить учебу и работать в нефтяной компании", – поделился наш герой.

На видео Абылай подробно рассказывает, где он находится, как он нашел мальков, называет их по видам. Затем говорит, что нашел баклажку, и сейчас сложит мальков в нее и выпустит в реку. По его рассказу чувствуется, что подросток сопереживает животному миру. Его видео снято в спокойной повествовательной манере, и что самое примечательное – в нем нет ни одного нецензурного или сленгового слова.

По словам заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Артура Садибекулы, во время весеннего половодья река Урал разливается, и в пойме образовываются крохотные водоемы, которые после спада воды оказываются отрезанными от большой реки. Высокая температура воды вызывает снижение уровня кислорода и рыба, если не принять экстренные меры, просто погибнет. Поэтому поступок парня вызывает только восторг и восхищение.

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