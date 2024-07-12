Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неравнодушный 16-летний парень из Атырау спас мальков рыб частиковых пород

Подросток, спасение мальков, рыба, Атырау, паводки-2024, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:04 Фото: Абылай Сансызбай
Житель Атырау Абылай Сансызбай спас несколько десятков мальков, которые оказались отрезанными от большой воды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Операцию по спасению мальков рыб частиковых пород подросток записал на видео. Им было выловлено и "переселено" в Урал несколько десятков мальков сазана и карася.

"Точно не считал, сколько рыбок мне удалось переселить, собрал где-то 3-4 баклажки мальков карася и сазана. Я их заметил утром, когда пришел на рыбалку. Мы с папой в свободное время, иногда с друзьями, ходим на рыбалку, об этом я веду свой личной блог в Instagram, это для меня просто хобби. Я – студент первого курса Высшего колледжа APEC PetroTechnic. Мечтаю успешно окончить учебу и работать в нефтяной компании", – поделился наш герой.

На видео Абылай подробно рассказывает, где он находится, как он нашел мальков, называет их по видам. Затем говорит, что нашел баклажку, и сейчас сложит мальков в нее и выпустит в реку. По его рассказу чувствуется, что подросток сопереживает животному миру. Его видео снято в спокойной повествовательной манере, и что самое примечательное – в нем нет ни одного нецензурного или сленгового слова.

По словам заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Артура Садибекулы, во время весеннего половодья река Урал разливается, и в пойме образовываются крохотные водоемы, которые после спада воды оказываются отрезанными от большой реки. Высокая температура воды вызывает снижение уровня кислорода и рыба, если не принять экстренные меры, просто погибнет. Поэтому поступок парня вызывает только восторг и восхищение.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными".

Какие правила нужно соблюдать на рыбалке и как не получить штраф за нарушение, Zakon.kz писал здесь.

Читайте также

Жителей Карагандинской области обучают новым профессиям по проекту Jumys Tap
Жителей Карагандинской области обучают новым профессиям по проекту Jumys Tap
Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля
Спад жары и ливни прогнозируются в Казахстане 13, 14 и 15 июля
Суд Шымкента отказал госучреждению во взыскании средств с ТОО, благоустраивавшему деловой центр
Суд Шымкента отказал госучреждению во взыскании средств с ТОО, благоустраивавшего деловой центр
Динара Канбетова
Атырау 2024 год Хорошие новости Рыбы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: