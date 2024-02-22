Пособие для рыбаков: как, ловя рыбу, самому не попасться на крючок инспекторов

Рыбалка – это игра, в которую можно играть втроем. Рыболов-любитель охотится за рыбой, а инспектор тем временем – за самим рыбаком. Какие правила надо соблюдать? За какой трофей грозит штраф, за что – крупный штраф, а когда уха тянет на УК?! Как не попасть на удочку, выяснял Zakon.kz.

Способов и возможностей нарушить законы разрешенной рыбалки великое множество, а вариантов наказания всего три. Есть еще и четвертый, но, скорее, теоретический.

Уха "под стопку" – 10 МРП

Итак, представим добропорядочную рыбацкую компанию на берегу реки или озера. К ним приближается патруль рыбинспекции или наряд природоохранной полиции. Спортсмены-любители полагают, что ничего противозаконного не делают. Но незнание законов, как говорится, не освобождает от ответственности. Какие действия можно ожидать от инспекторов?

Самое "безобидное" обвинение, которое им могут предъявить, – "несоблюдение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами" по пункту 1 статьи 383 КоАП. Это, кстати, разные правила; и тех, и других немало, и нарушить какое-то не составляет труда, даже если не ставить перед собой такой задачи.

Например, рыбаки не просто ужинают ухой, а "под стопку". Обычное дело на рыбалке. Однако это уже нарушение законодательства. Как Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (пп. 7) пункта 5 статьи 39), так и Правил рыболовства, утвержденных Приказом и. о. Министра сельского хозяйства РК от 27.02.2015 (пп.7) пункта 9).

И вот, пожалуйста – получите штраф в размере 10 МРП за "рыболовство в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа". Конечно, состояние это еще необходимо доказать. Здесь алгоритм тот же, который следует пройти водителю при аналогичном подозрении, – подробнее можно узнать в статье, опубликованной Zakon.kz.

Отметим только, что в Казахстане с 2020 года нулевая терпимость к алкоголю, то есть любое его наличие (даже на гране погрешности) в выдыхаемом воздухе и биологических средах, взятых на анализ, означает алкогольное опьянение. То есть даже бутылка пива, бокал вина или рюмка чего покрепче.

Такое же наказание (10 МРП) ждет вас, если вы держите добычу на кукане или просто выбросили снулую рыбку из садка – на берег или в воду – за исключением осетровых. Это еще одно из нарушений правил рыболовства (пп.5) пункта 4 статьи 39 Закона и пп.16) пункта 10 Правил).

И таких "подводных камней" – море (река, озеро). Желающие, читайте вышеуказанные статьи, пункты, подпункты! Если вам дороги МРП.

Не медитация, а специальное природопользование

И это не единственные правила. Надо понимать, что вы не просто медитируете с удочкой у воды, но "осуществляете специальное пользование животным миром". Специальным оно называется, потому что предполагает изъятие из среды обитания (в данном случае – рыбы) – пункт 3 статьи 23 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". И согласно законодательству, за такого рода пользование в Казахстане полагается платить согласно Параграфу 5 Налогового кодекса.

Исключение: "любительское (спортивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с изъятием до пяти килограмм на одного рыболова за выезд осуществляется без каких-либо разрешений (пункт 2 статьи 26 Закона).

Для более добычливых рыбаков размеры платы приведены в пункте 3 статьи 582 НК. По умолчанию представители местных исполнительных органов, к которым и следует обращаться за предоставлением услуги, помечают в разрешении (по форме Приложения 2 к Правилам выдачи разрешений на пользование животным миром) в качестве объекта изъятия позицию "крупный частик". Это, например, сазан, сом, судак, щука и так далее вплоть до жереха, а вот лещ уже мелкий частик… короче, специфический рыбацкий термин. Ставка: 0,017 МРП за килограмм.

Выходит немного, но важно, что услуга оплачивается заранее, а ставка рассчитывается за сутки. Следовательно, если берете разрешение, к примеру, на 20 кг "крупного частика" на двое суток, это обойдется по нынешним временам в 2510 тенге. И если за это время ничего не поймаете, разрешение "сгорит".

А если не оплатите разрешение, то заплатите штраф в 10 МРП – за нарушение правил пользования рыбными ресурсами. Даже если ничего не поймали. Такая вот логика. То есть плата на практике осуществляется не за реальный трофей, не за добытые "рыбные ресурсы", а за право их добыть.

Грубое нарушение во время размножения

Есть еще так называемое грубое нарушение правил рыболовства (пункт 3 статьи 383 КоАП), за которое предусмотрен штраф уже в 20 МРП (для физических лиц). Что это?

Формулировка такая: в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах. Правда, делается уточнение, это не касается любительского, спортивного рыболовства.

Но значит ли это, что вышеописанная рыбацкая компания (несомненно, спортсменов-любителей) может не опасаться подобного обвинения? Отнюдь.

Ведь о том, что они любители, следует лишь из одного документа – разрешения на пользование животным миром, где "начальник", который выдал справку, подчеркнул вариант: любительский лов . Такого разрешения однозначно не дадут во время запрета "на период нереста и размножения рыбных ресурсов". Для каждого региона это время определяется индивидуально в соответствии с Приложением 1 к Приказу и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза РК от 24.07.2015 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования".

А значит, рыбаки, "пойманные", например, на Капчике (Капшагай) 9 мая, независимо от того, что они говорят и как ловят рыбу, никак не попадают под исключение для рыболовов-любителей. И поскольку дата – "запрещенные сроки" (на Капчике-Капшагае: с 5 апреля по 20 мая), будут оштрафованы именно за грубое нарушение правил рыболовства (пп.8) пункта 9 Правил).

Ну и рыбу заберут. Она же добыта незаконно. А значит, не является собственность рыбака. Напомним статью 241 Гражданского кодекса:

"В случае, когда в соответствии с законодательством, местным обычаем или общим разрешением, данным собственником, в лесах, водоемах или на другой территории допускается сбор ягод, лов рыбы, охота на животных, сбор или добыча других предметов, право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу".

Не наш случай.

Не рыбацкая компания, а "группа лиц по предварительному сговору"

Однако наловить трофеев можно и на уголовное дело. Это статья 335 УК РК – "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений" (привет "отцу классификации" Карлу Линнею). Условий два. Незаконная рыбалка должна сопровождаться хотя бы одним из двух:

причинением значительного ущерба; с применением взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и других водных животных и растений.

Вернемся к нашей теплой рыбацкой компании. Она же, как неоднократно уточнялось, из спортсменов-любителей. Разве можно их подвести под статью?

Еще как. Значительный ущерб для данной статьи – всего лишь свыше 100 МРП. В 2024 году, напомним – 360 тысяч 920 тенге. Рыночная цена "крупного частика" – 3 тысячи за килограмм. Итого 120 кг. А компания состоит, скажем, из 6 человек. Получается 20 килограмм на брата. Так ли это много, чтобы как "группе лиц" (пп. 4) части 3 статьи 335 УК) получить от 3 до 6 лет с конфискацией?

Заметьте, без всякого динамита. На обыкновенные разрешенные донки люди ловили. В общем, не уверены, что такое наказание соразмерно правонарушению.

При этом настоящие браконьерские сообщества по разным причинам остаются для государства неуязвимы. Об этом Zakon.kz также публиковал ранее статью. Сейчас лишь повторим, что альтернативой тюремному сроку является штраф: от 3 до 6 тысяч МРП. Но по понятным причинам, если даже полиция и ловит порой браконьерские ватаги с поличным, их хозяева предпочитают не платить миллионные штрафы. Гораздо выгоднее отделаться небольшой поддержкой семье пойманного рядового "бракаша", пока тот посидит годик-другой… Но мы немного отвлеклись.

Впрочем, до уголовных дел вообще редко доходит. Приближаемся к финалу нашего рыбацкого путешествия. Зачастую инспекторы ищут рыбаков-нарушителей не на берегу, а останавливают с проверкой автомобили на трассе. Например, во время того же нереста. Но даже в случае обнаружения рыбы в значительном количестве и запрещенных снастей, что вроде бы тянет на уголовное дело, его тем не менее не заводят, ограничиваясь административным штрафом. Максимум – за грубое нарушение правил рыбалки.

Почему? Дело в том, что уголовный процесс гораздо более щепетилен к доказательствам и доказыванию. Сами по себе найденные запрещенные объекты еще не являются доказательством преступления. Подозреваемый может заявить, что купил рыбу. Гражданский же оборот не запрещен во время нереста. И в суде такое обвинение, не подкрепленное тем, что нарушителя "взяли" на берегу, легко развалить.

В административном же производстве оценка доказательств хотя и заявляется, но на практике затруднена. Должностное лицо (инспектор, например) при определении вины сам и прокурор, и защитник (условно, конечно). Нетрудно догадаться, как сложится паззл.