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Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане

Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:31 Фото: unsplash
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 14 по 16 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в выходные дни по-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории страны, поэтому сохраняется погода без осадков.

"Лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на востоке республики в ночные часы могут перейти в снег. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября на поверхности почвы заморозки до -2°С", – следует из прогноза.

Также синоптики рассказали, какая температура воздуха ожидается днем в различных регионах республики:

  • на западе +20+30°С,
  • на северо-западе +12+25°С,
  • на востоке +5+18°С,
  • на юге +23+32°С,
  • на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С,
  • на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью-2024, можете узнать по ссылке.

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