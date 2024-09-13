Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 14 по 16 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в выходные дни по-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории страны, поэтому сохраняется погода без осадков.
"Лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на востоке республики в ночные часы могут перейти в снег. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября на поверхности почвы заморозки до -2°С", – следует из прогноза.
Также синоптики рассказали, какая температура воздуха ожидается днем в различных регионах республики:
- на западе +20+30°С,
- на северо-западе +12+25°С,
- на востоке +5+18°С,
- на юге +23+32°С,
- на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С,
- на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.
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