Можно ли обезопасить озеро Индер? Как сделать так, чтобы развивать регион и сохранить экологию

Соленое озеро Индер – природная достопримечательность Атырауской области. Оно известно как своими целебными свойствами, так и большими запасами соли.

Руководство области делает ставку на использование как туристического потенциала озера – сюда приезжают на солевые ванны тысячи туристов, так и на промышленную разработку соли на Индере. Это кажется явным противоречием, но на самом деле, такой подход выглядит разумным. Правда при одном условии – промышленная разработка соли должна производиться экспертами в области добычи соли и с минимальным воздействием на окружающую среду. За рубежом таких примеров довольно много, но возможен ли такой подход в Казахстане? Жители поселка Индерборского, что стоит на берегу озера, сильно в этом сомневаются.

Как говорит руководитель департамента технического развития "Аралтуз" Ернур Нурмахан: "Людей понять можно. Больше пятнадцати лет на Индере добывает соль ТОО "ИндерТуз". Огромные экскаваторы грубо собирают соль со дна озера, при этом поднимается глина, в результате вода мутнеет, уничтожается сама целебность озера. Предприниматели, начиная проект, обещали создать много рабочих мест, отремонтировать железную дорогу для экологичной транспортировки сырья, помогать поселку. Именно поэтому местные жители сильно возмутились, когда услышали новость о возможном приходе в регион нашей компании".

Компания "Аралтуз" несколько лет назад получила право на разведку соли на двух участках месторождения Индер. Запасы соли там приближаются к одному миллиарду тонн. Это может ежегодно приносить по миллиарду тенге налогов в бюджет в течение многих лет. В солевом промысле есть важный нюанс – месторождения могут разрабатываться бесконечно, так как являются возобновляемыми.

Для того, чтобы получить право на добычу на Индере, "Аралтуз" подал запрос о выводе участков из состава земель природно-заповедного фонда республиканского значения. И именно это обстоятельство подняло шум среди жителей Индерборского.

Чего опасаются местные жители? Прежде всего - повторения экскаваторной истории, того, что на озере снова начнут добывать соль варварскими методами. "Аралтуз" на такой способ добычи на Индере тоже пойти не готов.

Ернур Нурмахан рассказал о том, как в "Аралтузе" давно применяют современные экологически-безопасные способы разработки месторождении: "Это называется "тонкослойный метод добычи", когда холодная фреза срезает всего 20 см соли с поверхности. В зимний период соляной рассол поднимается выше отработанного пласта на 20-30 см. Затем с началом тёплой погоды, рассол начинает испаряться, а соль кристаллизуется. Таким образом, через год озеро само восстанавливается – как будто никого там не было. В поисках лучших и самых безопасных технологий в мире, мы с коллегами объездили много разных стран, посещали крупные соледобывающие компании, общались с поставщиками технологий. Такой способ добычи используется в лидирующих соледобывающих странах, таких как Турция, Мексика и Австралия".

Экосистема озера при таком подходе не пострадает, уверены в компании "Аралтуз" и обосновывают этот тезис участием в проекте влиятельной международной организации – Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), который тщательно подходит к экологической оценке любых проектов, куда он заходит. Собственные средства и Инвестиции ЕБРР – всего порядка 10 миллиардов тенге пойдут на создание в Индерборском производства на 300 рабочих мест. Геологи, инженеры, химики, технологи – так выглядит список вакансий для предприятия, которое готово открыться в поселке.

Фото: Аралтуз

В 2025 году компании "Аралтуз" исполнится 100 лет. Сегодня компания добывает соль из озера Жаксыкылыш в Кызылординской области рядом с одноименным поселком. Так как озеро имеет свойство восстанавливаться, запасы постоянно обновляются. Сто лет идёт добыча, а озеро не только не умирает, но и процветает вместе с жителями региона.

Соль под уже ставшей народной маркой "Аралтуз" миллионами тонн поставляется на рынки Казахстана и СНГ. Кызылординская область получает миллиарды тенге, а посёлок Жаксыкылыш рабочие места, развитие инфраструктуры, вклад в образование и здравоохранение. В отличие от тренда по региону, население Жаксыкылыша с каждым годом растет и растет. Люди не хотят уезжать оттуда, где есть работа и хорошие условия для жизни. Что касается поселка Индерборского, то в "Аралтуз" сообщили, что сейчас готовятся к общественным слушаниям по предполагаемому проекту, где ответят на все вопросы жителей поселка.