Соленое чудо в Атырауской области: как добраться до уникального озера Туздыколь

В Атырауской области на расстоянии 180 километров от города расположено уникальное соленое озеро. Как туда добраться и чем оно знаменито – в материале корреспондента Zakon.kz.

Индерский район Атырауской области уникальный в своем роде. Это место с давних времен славится огромным запасом полезных ископаемых, и сегодня продолжает гордо нести звание промышленного района. Здесь добывают соль и гипс высокого качества. Кроме того, индерский соляной купол богат боратом, ангидритом, бором, цементным сырьем. А еще район славится соленым озером Туздыколь, которое, по отзывам местных жителей, имеет целебные свойства. Оно стало точкой притяжения для сотен людей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Чтобы разведать дорогу на озеро, корреспондент Zakon.kz отправился туда сам. Путь выдался нелегким. Из Атырау – 180 км, местами по ухабистому асфальту и около 20 км по извилистому грунту. Вот мы и оказались на месте.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

С высоты озеро напоминает огромный кусок белого мела, который рассыпался в казахской степи. Его поверхность – ослепительно белоснежная, будто укрыта инеем, сверкающим под солнцем. Кажется, что ты попал в середине лета прямо на зимний каток. Место действительно волшебное.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

К озеру ведет самодельная лестница. Узкая, но вполне пригодная. Люди спускаются медленно, кто-то босиком, кто-то с ведром, кто-то просто с полотенцем на плече.

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Среди них есть, кто впервые, есть кто уже в десятый раз. Некоторые привозят детей, другие – стариков. Все они знают: некомфортно, непросто, далеко. Но стоит того. Все с разными историями, но с одной целью. Здесь не просто купаются. Здесь лечатся.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Несмотря на отсутствие официальной инфраструктуры – здесь нет кафе, возможности помыться, люди все равно едут сюда из разных концов региона и даже страны: на машинах, автобусах, внедорожниках.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам прибывающих, грязевые ванны здесь принимают не более 20 минут, иначе эфирно‑минеральная смесь может сыграть злую шутку. При длительном контакте бор, магний, натрий и другие активные соединения могут сильно простимулировать обменные процессы, что не всегда безопасно. Особенно этот совет важен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонией или чувствительной кожей.

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Кроме того, солевые ванны вытягивают влагу из организма. Если сидеть в озере дольше 20 минут, то можно столкнуться с обезвоживанием, слабостью, головокружением или даже повышением давления. Кроме того, после 20 минут кожа может среагировать зудом, покраснением и жжением. Это будет естественной реакцией организма на перенасыщение солями и эфирными веществами.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Говорят, вода этого озера помогает при кожных заболеваниях, бронхитах, проблемах с суставами и даже женскими недугами. Люди самостоятельно выкапывают своеобразные ванночки и окунают в них ноги, обмазывая грязью и другие части тела. Мы насчитали несколько десятков таких ванн.



Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Мы каждый год приезжаем сюда из Атырау. Получаем грязевые ванны, купаемся. Вода мелкая, не поныряешь, но нам это очень комфортно. Минеральный состав озера действительно примечателен: вода богата калием, бромом, бором. Мы слышали, что в озере есть индерборит, названный в честь этой земли", – говорит одна из женщин.

Действительно, этот минерал был обнаружен в 1940 году в Западном Казахстане в виде кристаллов и по месту находки был так и назван.

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Индерборит бесцветен, у него стеклянный блеск. Кстати, и в природе он встречается редко, в основном на боратных месторождениях. Используется в производстве борной кислоты и служит сырьем для химической промышленности.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ширина озера составляет 12 км. Вокруг него множество родников. Озеро питается исключительно подземными источниками и талым снегом. Сюда не впадает ни одна река, и исхода у озера нет. Из родника бьет ледяная вода, на ощупь почти колючая. Люди умудряются охлаждать в ней даже арбуз.

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После выхода из воды кожа покрывается сухим белым налетом. Говорят, в составе озерной воды имеются бром, калий, магний, в незначительном количестве йод и поваренная соль.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Легенды придают этому месту мистический характер: говорят, что родник "Аулие Кыз" (в переводе с казахского "святая девушка". – Прим. ред.) издавна привлекал женщин, не способных забеременеть. Еще считается, что у северного берега здесь покоятся останки святой девы, ясновидящей Каламкас, преклонение к могиле которой дает надежду на чудо. Именно тут в старину ночевали те, кто лечился грязями и солью. Из года в год увеличивается количество приезжающих на озеро в поисках исцеления от своих недугов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Озеро оказалось мелководным. Местами вода лишь по щиколотку, а кое-где доходит и до колена. Толщина соляного пласта в отдельных местах достигает 10-15 метров. Запасы соли здесь составляют примерно 647 млн тонн. Весной целебное озеро наполняется подпочвенными водами от пробивающихся сквозь глиняные пласты родников, а к лету мелеет.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Пейзаж завораживает – белая гладь словно светится, отражая небо. Вода у острова едва покрывает ступни, а под ногами – острые кристаллы соли, царапающие кожу. Стоять босиком долго невозможно, это больно, но именно это ощущение делает место особенно запоминающимся.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ну, и конечно же, некоторые горожане приезжают на озеро не только за лечением, но и за такими красивыми кадрами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.