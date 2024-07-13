Акимат ВКО ответил на информацию о задержании экс-акима Риддера
В одном из Telegram-каналов было отмечено, что Батырбаева подозревают в хищении 200 миллионов тенге.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Агентство по финансовому мониторингу, но ответа пока не последовало.
Вопросы от журналистов начали поступать и в акимат Восточно-Казахстанской области. Позднее пресс-служба ведомства разместила сообщение.
"Отвечая на запросы СМИ, сообщаем, что акимат Восточно-Казахстанской области не располагает информацией о задержании правоохранительными органами Батырбаева. Данный гражданин уволился с должности акима Риддера три месяца назад по собственному желанию".Пресс-служба акимата ВКО
В дополнении сказано, что с апреля 2024 года Батырбаев не работает в местном исполнительном органе, не является государственным служащим.
"Дополнительно сообщаем, что уголовных дел в отношении должностных лиц акимата Риддера не зарегистрировано".Пресс-служба акимата ВКО
Даулет Батырбаев родился 7 июля 1976 года в Семее. Окончил Государственный университет "Семей" по специальности "Экономист-бухгалтер", а также Новосибирский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция". В разные годы руководил Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, возглавлял Уланский, Бескарагайский районы, имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности, в органах государственного управления.
До назначения акимом Риддера работал председателем правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".