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Акимат ВКО ответил на информацию о задержании экс-акима Риддера

Даулет Батырбаев задержание экс-аким, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 11:21 Фото: пресс-служба акимата ВКО
12 июля 2024 года в Казнете появилась информация о задержании бывшего акима Риддера Даулета Батырбаева. Акимат Восточно-Казахстанской области по этому поводу выступил с официальным сообщением, сообщает Zakon.kz.

В одном из Telegram-каналов было отмечено, что Батырбаева подозревают в хищении 200 миллионов тенге.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Агентство по финансовому мониторингу, но ответа пока не последовало.

Вопросы от журналистов начали поступать и в акимат Восточно-Казахстанской области. Позднее пресс-служба ведомства разместила сообщение.

"Отвечая на запросы СМИ, сообщаем, что акимат Восточно-Казахстанской области не располагает информацией о задержании правоохранительными органами Батырбаева. Данный гражданин уволился с должности акима Риддера три месяца назад по собственному желанию".Пресс-служба акимата ВКО

В дополнении сказано, что с апреля 2024 года Батырбаев не работает в местном исполнительном органе, не является государственным служащим.

"Дополнительно сообщаем, что уголовных дел в отношении должностных лиц акимата Риддера не зарегистрировано".Пресс-служба акимата ВКО

Даулет Батырбаев родился 7 июля 1976 года в Семее. Окончил Государственный университет "Семей" по специальности "Экономист-бухгалтер", а также Новосибирский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция". В разные годы руководил Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, возглавлял Уланский, Бескарагайский районы, имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности, в органах государственного управления.

До назначения акимом Риддера работал председателем правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".

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