#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара

первый замакима ВКО Жаксылык Омар, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:29 Фото: Instagram/zhaksylyk_omar
Сегодня, 13 февраля 2026 года, в социальных сетях появилась информация о якобы задержании первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара. Ее корреспонденту Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе акимата ВКО.

Из предоставленного редакции официального комментария следует, что "акимат Восточно-Казахстанской области не располагает какими-либо сведениями в отношении должностного лица".

"Информация, распространяемая в сети интернет, не подкреплена официальным источником. По имеющимся данным, должностное лицо брало временный отпуск по состоянию здоровья", – добавили в пресс-службе акимата ВКО в пятницу.

Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимает с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
10:04, 07 апреля 2025
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
Акимат ВКО ответил на информацию о задержании экс-акима Риддера
11:21, 13 июля 2024
Акимат ВКО ответил на информацию о задержании экс-акима Риддера
Задержание полицейского начальника в Шымкенте прокомментировали в МВД
16:42, 09 сентября 2024
Задержание полицейского начальника в Шымкенте прокомментировали в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: