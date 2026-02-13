В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара
Сегодня, 13 февраля 2026 года, в социальных сетях появилась информация о якобы задержании первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара. Ее корреспонденту Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе акимата ВКО.
Из предоставленного редакции официального комментария следует, что "акимат Восточно-Казахстанской области не располагает какими-либо сведениями в отношении должностного лица".
"Информация, распространяемая в сети интернет, не подкреплена официальным источником. По имеющимся данным, должностное лицо брало временный отпуск по состоянию здоровья", – добавили в пресс-службе акимата ВКО в пятницу.
Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимает с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.
