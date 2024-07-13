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Пару краснокнижных лебедей засняли в парке "Бурабай"

Пару краснокнижных лебедей засняли в парке &quot;Бурабай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 12:54 Фото: pixabay
Восхитительные кликуны в Государственном национальном природном парке (ГНПП) "Бурабай" попали в кадр работника. Специалист уточнил, что эти величественные птицы своим присутствием добавляют еще больше красоты, сообщает Zakon.kz.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – это одна из крупнейших водоплавающих птиц, известная своим громким, трубящим криком, который и дал им название.

Они могут достигать веса до 10-12 кг и размаха крыльев более 2 метров. Кликуны — моногамные птицы, и пары образуются на всю жизнь. Они зимуют в западной Европе и Азии, а на лето возвращаются в северные регионы для гнездования.

"Мы гордимся тем, что наш парк является домом для таких редких и красивых птиц. Наслаждайтесь видео и делитесь красотой природы с друзьями!"Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

В начале июля сообщалось, что за первый месяц лета в парке "Бурабай" собрали 152 тонны мусора. Специалисты подчеркивают, что всего на территории парка установлено 155 вместительных контейнеров и 200 урн.

До этого, 12 июня 2024 года, сотрудники парка призывали всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. В их обращении было сказано, что деревья в национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. По их данным, "завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту".

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