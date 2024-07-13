13 июля в городе Атырау работники Группы компаний "КазМунайГаз" приняли участие в субботнике, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КазМунайГаза в своем официальном Telegram-канале, в рамках республиканской эко-акции "Таза Қазақстан" сотрудники дочерних компаний КазМунайГаза вышли на субботник. Работники Атырауского нефтеперерабатывающего завода, вооружившись мешками и перчатками, расчистили от мусора территорию возле детской больницы на набережной реки Жайык.

Заводчанами было собрано 23 кубометра мусора. В вывозе было задействовано три единицы спецтехники.

Фото: Telegram/kmgpress

В свою очередь АО "Эмбамунайгаз" очищали территорию набережной реки Урал и район областной детской больницы. Площадь убранной сотрудниками территории составила более половины гектара.

Не остались в стороне и сотрудники ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод". Так, работники очистили от мусора прилегающую к заводу территорию. Собрано около 30 кубометров мусора.

Фото: Telegram/kmgpress

Стоит отметить, что республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым, призвана обратить внимание общественности на экологические проблемы и важность сохранения чистоты природы.

Фото: Telegram/kmgpress

Работниками КМГ в рамках акции "Таза Қазақстан" за четыре месяца (апрель, май, июнь и июль) организовано порядка 160 экологических мероприятий в регионах присутствия.