"Таза Казахстан": около 5 тыс. человек приняли участие в субботнике в Атырау

В Атырау по инициативе волонтеров и экоактивистов в рамках программы "Таза Казахстан" был организован общегородской субботник. В масштабном мероприятии приняли участие около 5 тысяч горожан, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Мероприятие открыл заместитель акима области Дарын Шамұратов, который подчеркнул важность субботника:

"Сегодняшний субботник – это важная акция, направленная на защиту природы, благоустройство города и создание чистой среды для будущих поколений. Такие инициативы повышают экологическую культуру населения и укрепляют общую ответственность общества".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В субботнике активно участвовали работники областного и городского акиматов, коллективы крупных предприятий, представители неправительственных организаций, ветераны, волонтеры и жители города.

Участники очистили 14 участков на правом и левом берегах реки Жайык, собрав мусор. Субботник начался в 8:00 на площади Султана Бейбарса. Более 20 автобусов было задействовано для доставки участников субботника по закрепленным территориям.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Собранные бытовые и строительные отходы были вывезены в специально отведенные места, откуда грузовиками доставлены на городской полигон твердо-бытовых отходов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Отметим, что с начала года в регионе проведено 95 субботников с участием более 57 тысяч человек, задействовано 714 единиц спецтехники. В результате вывезено около 2274 тонн мусора и высажено 37 877 саженцев деревьев.

Кроме того, для обеспечения прозрачности экологических мероприятий и общественного контроля в Telegram-чате был запущен бот @TazaQazBot. В этом году туда поступило 184 заявки, из которых 179 выполнены, по двум работы продолжаются, а три отклонены.