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Общество

Подача заявки на образовательный грант в Казахстане: когда стартует, что нового, как подать онлайн

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:28 Фото: primeminister.kz
В Казахстане с 13 июля 2026 года в мобильном приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz начинается прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля рассказали в АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ").

"Подать документы онлайн можно с 09:00 13 июля до 18:00 20 июля. В этом году услуга обновлена, теперь система автоматически проверяет, присужден ли поступающему государственный образовательный грант вне конкурса", – отметили в АО.

Проверка выполняется автоматически на основании сведений Национального центра тестирования. Если поступающему уже присужден государственный образовательный грант вне конкурса, система уведомит об этом при подаче заявления. Повторно подавать заявление через eGov.kz или eGov Mobile не потребуется.

Остальные абитуриенты подают заявление в общем порядке. Если абитуриент относится к льготной категории, соответствующий статус указывается при подаче заявления и подтверждается автоматически.

Чтобы подать заявку онлайн, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и открыть раздел "Гражданам" – "Образование" – "Высшее образование";
  • выбрать услугу "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования";
  • нажать "Заказать услугу онлайн";
  • заполнить обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;
  • отслеживать статус в личном кабинете – уведомление об обработке заявки появится в разделе "История получения услуг".

Подача заявления через мобильное приложение eGov Mobile осуществляется аналогичным образом.

В АО "НИТ" отметили:

  • В период приема заявлений при высокой нагрузке портал eGov.kz распределяет поток пользователей через электронную очередь.
  • После входа в очередь система автоматически предоставит доступ к услуге, когда подойдет очередь пользователя.
  • Чтобы не отслеживать ее вручную, можно отметить чек-бокс "Уведомить меня по SMS о приближении очереди". Уведомление поступит с номера 1414 на номер мобильного телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Если номер отсутствует в базе, его можно указать вручную.
  • Во время ожидания не рекомендуется закрывать или обновлять вкладку браузера, иначе место в очереди будет потеряно.

После подачи заявления абитуриент получает электронную справку об участии в конкурсе на присуждение образовательного гранта в Личном кабинете на eGov.kz.

По итогам конкурса абитуриент получает электронный сертификат о присуждении образовательного гранта, который будет доступен в Личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 10 августа. Если по результатам конкурса образовательный грант не присужден, в Личный кабинет также поступит уведомление с информацией об отказе.

В Министерстве науки и высшего образования ранее рассказали о том, сколько грантов выделят детям-сиротам в Казахстане в 2026 году.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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