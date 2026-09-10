Молодежь Восточного Казахстана поддержала принципы "Таза Қазақстан"

В городе Алтай ВКО в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" и акции "Молодежь – за чистый и процветающий Казахстан!" состоялась встреча волонтеров, студентов и активной молодежи района с членами Общественного совета, сообщает Zakon.kz.

Организатором мероприятия выступило КГУ "Молодежный ресурсный центр района Алтай".

Центральной темой встречи стало обсуждение вопросов экологической ответственности и сохранения окружающей среды в районе Алтай. Участники обсудили роль молодежи в формировании культуры бережного отношения к природе, поддержании чистоты общественных пространств и ответственном отношении к месту, где они живут.

В ходе открытого диалога с членами Общественного совета особое внимание было уделено гражданской ответственности, активной жизненной позиции и личному вкладу каждого жителя в развитие и благоустройство родного края. Было отмечено, что экологическая культура начинается не только с участия в субботниках, но и с повседневного поведения, уважения к окружающей среде и ответственности за общее пространство.

Практическая часть мероприятия прошла на Аллее Независимости, где молодежь провела уборку и благоустройство территории.





Инициатива "Таза Қазақстан" объединяет практические экологические мероприятия с задачами по формированию нового общественного сознания – культуры чистоты, ответственности и уважения к окружающей среде. Для молодежи участие в таких инициативах становится возможностью не только проявить социальную активность, но и внести конкретный вклад в развитие своего района. Пресс-служба акимата ВКО

Встреча в Алтае стала площадкой для диалога поколений, где представители общественности и молодежь совместно обсудили, каким должен быть современный экологически ответственный гражданин и как через конкретные дела формируется благополучная и комфортная среда для жизни.