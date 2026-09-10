#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
456.89
531.36
5.32
Общество

Молодежь Восточного Казахстана поддержала принципы "Таза Қазақстан"

уборка, акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:38 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В городе Алтай ВКО в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" и акции "Молодежь – за чистый и процветающий Казахстан!" состоялась встреча волонтеров, студентов и активной молодежи района с членами Общественного совета, сообщает Zakon.kz.

Организатором мероприятия выступило КГУ "Молодежный ресурсный центр района Алтай".

Центральной темой встречи стало обсуждение вопросов экологической ответственности и сохранения окружающей среды в районе Алтай. Участники обсудили роль молодежи в формировании культуры бережного отношения к природе, поддержании чистоты общественных пространств и ответственном отношении к месту, где они живут.

В ходе открытого диалога с членами Общественного совета особое внимание было уделено гражданской ответственности, активной жизненной позиции и личному вкладу каждого жителя в развитие и благоустройство родного края. Было отмечено, что экологическая культура начинается не только с участия в субботниках, но и с повседневного поведения, уважения к окружающей среде и ответственности за общее пространство.

Практическая часть мероприятия прошла на Аллее Независимости, где молодежь провела уборку и благоустройство территории.


Инициатива "Таза Қазақстан" объединяет практические экологические мероприятия с задачами по формированию нового общественного сознания – культуры чистоты, ответственности и уважения к окружающей среде. Для молодежи участие в таких инициативах становится возможностью не только проявить социальную активность, но и внести конкретный вклад в развитие своего района. Пресс-служба акимата ВКО

Встреча в Алтае стала площадкой для диалога поколений, где представители общественности и молодежь совместно обсудили, каким должен быть современный экологически ответственный гражданин и как через конкретные дела формируется благополучная и комфортная среда для жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Таза Казахстан
18:33, 21 апреля 2026
Начни с себя: встреча с молодежью в рамках идеологии "Таза Қазақстан"
Алматинская область, экология, акция &quot;Таза Қазақстан&quot;
12:33, 26 апреля 2025
В Алматинской области прошли масштабные мероприятия в рамках "Таза Қазақстан"
Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля
15:37, 27 июня 2024
"Таза Қазақстан": столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов наносит удар справа
15:44, Сегодня
Хачанов – о тактике на полуфинал US Open со Зверевым: "Показать лучшую версию себя"
Дастан Сатпаев выходит на поле
15:31, Сегодня
Тренер "Бёрнли" считает, что Джейми Варди будет наставником для Дастана Сатпаева
Жибек Куламбаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
15:30, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира WTA в Турции
&quot;Страна купила легионера&quot;: хейтеры высказались об историческом достижении Рыбакиной
15:18, Сегодня
"Завидуйте молча!": российские фанаты высказались об историческом достижении Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: