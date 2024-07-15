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Ряд полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:30 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев 15 июля 2024 года на брифинге озвучил предварительные итоги внеочередной аттестации сотрудников полиции руководящих должностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что внеочередная аттестация началась 1 апреля и будет длиться до конца года.

"Впервые аттестуемые сотрудники проходят тестирование на знание законодательства и определение уровня логического мышления на базе центра тестирования Академии государственного управления при президенте. Также впервые в составы аттестационных комиссий вошли руководители прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции", – дополнил Шынгыс Алекешев.

По его данным, на сегодняшний день проведено уже 27 заседаний комиссий.

"Комиссиями рассмотрено более тысячи сотрудников. 12% рекомендованы для зачисления в кадровый резерв, 79% признаны соответствующими занимаемым должностям, 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям и рекомендованы к понижению либо к переводу в другую службу", – озвучил Шынгыс Алекешев.

22 января 2024 года стало известно, что в Казахстане пройдет внеочередная аттестация полицейских. Об этом во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел РК заявил Касым-Жомарт Токаев.

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