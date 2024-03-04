Какие навыки полицейских будут проверять на внеочередной аттестации

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 4 марта рассказал, кого коснется внеочередная аттестация полицейских, и что будет с теми, кто ее не пройдет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев сообщил, что в МВД нацелены на поиски достойных сотрудников. В связи с этим в ведомстве инициировали внеочередную аттестацию сотрудников.

"Если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена. Если в 2012 году целью было увольнение некомпетентных сотрудников, то в этот раз нацелены на поиск и отбор наиболее талантливых в профессиональном плане, в личностном плане, наиболее достойных руководителей. И формировать кадровый резерв из их числа. В этом году охватывается всего 6% от личного состава – руководители среднего звена", – заявил он.

По его словам, будет оцениваться знание законодательства, логическое мышление, а также проверка физической и огневой подготовки. Самый главный основной этап – собеседование.

"Данная аттестация была инициирована МВД, это свидетельствует о том, что МВД само заинтересовано в прозрачности и объективности. В составы комиссии включаются представитель надзорного органа, оценка будет даваться коллегиально, ход сдачи нормативов будет записываться на видеокамеру, будет еще онлайн-трансляция, запись будет храниться в течение года", – заверил спикер.

Однако права пересдачи в этот раз аттестуемым предоставляться не будет. В случае не прохождения, грозит в том числе увольнение.

"Сотрудникам, получившим неудовлетворительную оценку, будут даны три рекомендации. Одна из них – понижение в должности. Вторая – перейти на другую должность, работать в другом направлении. Третья – увольнение. Если сотрудник полиции не согласен с решением об аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию. Также напоминаем, что согласно действующему законодательству каждый сотрудник имеет право обратиться в суд. Пересдача не предусмотрена", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

22 января сообщилось, что в Казахстане пройдет внеочередная аттестация полицейских.

Кто из сотрудников МВД подлежит аттестации, можно прочитать здесь.