Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие навыки полицейских будут проверять на внеочередной аттестации

аттестация, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:08 Фото: пресс-служба ДП СКО
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 4 марта рассказал, кого коснется внеочередная аттестация полицейских, и что будет с теми, кто ее не пройдет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев сообщил, что в МВД нацелены на поиски достойных сотрудников. В связи с этим в ведомстве инициировали внеочередную аттестацию сотрудников.

"Если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена. Если в 2012 году целью было увольнение некомпетентных сотрудников, то в этот раз нацелены на поиск и отбор наиболее талантливых в профессиональном плане, в личностном плане, наиболее достойных руководителей. И формировать кадровый резерв из их числа. В этом году охватывается всего 6% от личного состава – руководители среднего звена", – заявил он.

По его словам, будет оцениваться знание законодательства, логическое мышление, а также проверка физической и огневой подготовки. Самый главный основной этап – собеседование.

"Данная аттестация была инициирована МВД, это свидетельствует о том, что МВД само заинтересовано в прозрачности и объективности. В составы комиссии включаются представитель надзорного органа, оценка будет даваться коллегиально, ход сдачи нормативов будет записываться на видеокамеру, будет еще онлайн-трансляция, запись будет храниться в течение года", – заверил спикер.

Однако права пересдачи в этот раз аттестуемым предоставляться не будет. В случае не прохождения, грозит в том числе увольнение.

"Сотрудникам, получившим неудовлетворительную оценку, будут даны три рекомендации. Одна из них – понижение в должности. Вторая – перейти на другую должность, работать в другом направлении. Третья – увольнение. Если сотрудник полиции не согласен с решением об аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию. Также напоминаем, что согласно действующему законодательству каждый сотрудник имеет право обратиться в суд. Пересдача не предусмотрена", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

22 января сообщилось, что в Казахстане пройдет внеочередная аттестация полицейских.

Кто из сотрудников МВД подлежит аттестации, можно прочитать здесь.

Читайте также

безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Мартовское ЕНТ, Казахстан
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане: кто может принять участие
Мадина Мамырханова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: