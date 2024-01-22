В Казахстане пройдет внеочередная аттестация полицейских
Фото: akorda.kz
Вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция. Об этом 22 января 2024 года во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Глава государства пояснил, что полиция всегда должна быть примером для народа.
"Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными
Кроме того, в ходе коллегии глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в 2024 году.
"Министерство в этом вопросе должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель – очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв".Касым-Жомарт Токаев
В заключении глава Казахстана заявил, что Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом.
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Также во время выступления Токаев обратил внимание на необходимость модернизировать систему профилактики правонарушений в стране.
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