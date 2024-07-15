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В Казахстане снизилось количество уголовных правонарушений

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:46 Фото: polisia.kz
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев 15 июля на брифинге сообщил, что в Казахстане стали лучше раскрывать преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за прошедшие полгода количество уголовных правонарушений снизилось. 

"К примеру, сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью на 2%, краж – на 29%, скотокрадств – на 33%, грабежей – на 20%. Улучшена общая раскрываемость преступлений. (...) На сегодня по стране функционирует 1,3 млн камер видеонаблюдения, из них 291 тыс. камер подключена к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции", – дополнил спикер. 

Он отметил, что с их помощью с начала года выявлено более 5 тыс. уголовных и 324 тыс. административных правонарушений. 

"Ведомством продолжаются работы по установке кнопок "SOS". На сегодняшний день по республике функционирует 284 устройства. Подобные кнопки также являются и камерой видеонаблюдения. Это эффективное средство профилактики и безопасности. Прежде всего оно помогает снижать уровень преступности и улучшать качество жизни горожан и туристов", –  озвучил Шынгыс Алекешев. 

27 июня стало известно, что в структуре МВД появится новое подразделение. 

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