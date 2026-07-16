#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Происшествия

Масштабы пожара в "Семей орманы" сняли с воздуха

Семей орманы, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 13:49 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана показали масштабы лесного пожара, разгоревшегося 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео, снятые с вертолета, ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Согласно оперативной информации, работы по тушению лесного пожара в в ГЛПР "Семей орманы" продолжаются. В настоящее время к тушению пожара привлечены:

  • 86 сотрудников государственной лесной охраны резервата и 31 единица техники,
  • 2 вертолета РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенные водосливными устройствами (ВСУ),
  • 38 сотрудников и 10 единиц техники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК,
  • а также вертолет Ми-8 Министерства обороны РК.

По данным Минэкологии, всего задействованы:

  • 101 сотрудник полиции;
  • 25 единиц служебного автотранспорта, в том числе 4 автобуса, 2 КамАЗ вахтовка.
"На данный момент вертолеты РГКП "Казавиалесоохрана" выполнили 24 сброса воды с использованием водосливных устройств. Кроме того, к месту пожара продолжают направляться дополнительные силы и техника. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем".Пресс-служба МЭПР РК

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Семей орманы, пожар
11:36, Сегодня
Пожар вспыхнул в "Семей орманы": к месту направлены сразу несколько вертолетов
Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба
18:51, 16 июня 2026
Сразу 14 пожаров вспыхнули за сутки в "Семей орманы": появилось видео с места
Семей орманы, пожар, оперштаб
13:13, Сегодня
Пожар в "Семей орманы": к тушению привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские гандболисты выиграли международный турнир в Италии
13:20, Сегодня
Казахстанские гандболисты выиграли международный турнир в Италии
Руслан Ахметов
13:12, Сегодня
Лишь один балл решил судьбу финала ЧА между Русланом Ахметовым и узбекским боксёром
Тимур Тайбеков
12:51, Сегодня
Три нокдауна были зафиксированы в бою Тимура Тайбекова с узбеком в финале чемпионата Азии
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура футбольной Премьер-лиги Казахстана
12:41, Сегодня
Назначены судьи и арбитры VAR на матчи 18-го тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: