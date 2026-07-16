Масштабы пожара в "Семей орманы" сняли с воздуха

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана показали масштабы лесного пожара, разгоревшегося 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео, снятые с вертолета, ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Согласно оперативной информации, работы по тушению лесного пожара в в ГЛПР "Семей орманы" продолжаются. В настоящее время к тушению пожара привлечены:

86 сотрудников государственной лесной охраны резервата и 31 единица техники,

2 вертолета РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенные водосливными устройствами (ВСУ),

38 сотрудников и 10 единиц техники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК,

а также вертолет Ми-8 Министерства обороны РК.

По данным Минэкологии, всего задействованы:

101 сотрудник полиции;

25 единиц служебного автотранспорта, в том числе 4 автобуса, 2 КамАЗ вахтовка.

"На данный момент вертолеты РГКП "Казавиалесоохрана" выполнили 24 сброса воды с использованием водосливных устройств. Кроме того, к месту пожара продолжают направляться дополнительные силы и техника. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем". Пресс-служба МЭПР РК

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.