Масштабы пожара в "Семей орманы" сняли с воздуха
Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана показали масштабы лесного пожара, разгоревшегося 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.
Соответствующие видео, снятые с вертолета, ведомство опубликовало в Telegram-канале.
Согласно оперативной информации, работы по тушению лесного пожара в в ГЛПР "Семей орманы" продолжаются. В настоящее время к тушению пожара привлечены:
- 86 сотрудников государственной лесной охраны резервата и 31 единица техники,
- 2 вертолета РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенные водосливными устройствами (ВСУ),
- 38 сотрудников и 10 единиц техники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК,
- а также вертолет Ми-8 Министерства обороны РК.
По данным Минэкологии, всего задействованы:
- 101 сотрудник полиции;
- 25 единиц служебного автотранспорта, в том числе 4 автобуса, 2 КамАЗ вахтовка.
"На данный момент вертолеты РГКП "Казавиалесоохрана" выполнили 24 сброса воды с использованием водосливных устройств. Кроме того, к месту пожара продолжают направляться дополнительные силы и техника. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем".Пресс-служба МЭПР РК
Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.
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