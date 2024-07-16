Саясат Нурбек о смерти подростка на территории КазНУ: В фонтане неисправностей нет

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 16 июля 2024 года прокомментировал смерть подростка на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что еще нет официального заключения судмедэкспертизы.

"Это Бостандыкское районное управление полиции города Алматы, поэтому ждем... ... Мы не забыли этот вопрос, но здесь мы вынуждены дождаться результатов судмедэкспертизы. Мы официально информацию дадим", – заверил он.

При этом Саясат Нурбек не смог ответить на вопрос, почему так долго проводят экспертизы.

"Фонтан функционирует в штатном режиме. Все технические вопросы мы еще раз перепроверили – там в самом фонтане неисправностей нет. Надо дождаться заключения судмедэкспертизы и после этого принимать решения", – резюмировал он.

19 июня 2024 года сообщалось, что молодой человек умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.