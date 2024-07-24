Точную причину смерти абитуриента на территории КазНУ еще не определили

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года заявил, что еще не известна точная причина смерти абитуриента в фонтане на территории Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ), сообщает Zakon.kz.

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