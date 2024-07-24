Точную причину смерти абитуриента на территории КазНУ еще не определили
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года заявил, что еще не известна точная причина смерти абитуриента в фонтане на территории Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ), сообщает Zakon.kz.
Нурбек отметил, что судмедэкспертиза дала первое заключение, согласно которой официальной причиной смерти является асфиксия, удушье от утопления.
"Для того, чтобы назвать конкретную причину, нужно дождаться результатов еще двух экспертиз. Они дадут дополнительную информацию. Был ли удар тока или от судорог погиб. Я прошу прощения, не по нашей вине. Предлагаю дождаться", – отметил он.
19 июня 2024 года молодой человек умер на территории университета. Уже 23 июля судебно-медицинская экспертиза показала, что вода закрыла дыхательные пути и юноша задохнулся.
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