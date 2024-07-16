В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" в Карабалыке прошел Экодень

С апреля по всей стране стартовала программа "Таза Қазақстан", инициированная главой государства. Программа приняла масштабный характер, охватив все трудовые коллективы, жителей и детей.

Карабалыкский район не остался в стороне. С самого начала программы здесь ведется активная деятельность по санитарной очистке и благоустройству территории. Жители Карабалыкского района поддерживают общереспубликанскую программу "Таза Казахстан", проводя не только стандартные субботники, но и различные креативные мероприятия.

Фото: акимат Карабалыкского района

Так, 16 июля КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Карабалыкского района совместно с инициативной группой "Волонтеры Карабалыка" провели для отдыхающих лагеря "Достык" Экодень. Было организовано три площадки, ребята четырех отрядов приняли активное участие. На первой площадке прошла интеллектуальная игра "Брейнринг" на тему "Көрікті өлке". Вторая площадка – проект-менеджмент – создание лучшего проекта по улучшению экологической ситуации в Карабалыкском районе. Команды, защищая свои проекты, приводили весомые аргументы, как можно улучшить экологическую ситуацию в районе. Третья площадка – конкурс на лучший костюм из бросового материала. В этом конкурсе ребята проявили все свои таланты и способности.

Участники приняли участие в уборке территории лагеря и прилегающих зон, а также высадили деревья и кустарники. Кроме того, для детей и подростков были проведены образовательные лекции и интерактивные занятия по теме сохранения природы и устойчивого развития.

Фото: акимат Карабалыкского района

Представители Молодежного ресурсного центра отметили, что подобные мероприятия являются важным элементом воспитания экологической культуры у молодого поколения.

"Наша задача – не только рассказать детям о важности бережного отношения к природе, но и показать на практике, как можно вносить свой вклад в сохранение окружающей среды". Ерлан Баранбаев

Волонтеры Карабалыка активно участвовали в подготовке и проведении мероприятия.

Фото: акимат Карабалыкского района

"Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие экологического сознания у подрастающего поколения. Наши усилия направлены на то, чтобы дети не только получили новые знания, но и научились применять их в повседневной жизни". Дильназ Баймуханова

Весь день команды выполняли задания, зарабатывали баллы. В заключение дня были подведены итоги, отряд, показавший лучшие результаты, получил ценные призы. Завершением Экодня стал показ кинофильма на тему экологического воспитания.

Отдыхающие смогли не только проявить свои интеллектуальные способности, но и позаботиться о природе, проведя на территории лагеря "трудовой десант".