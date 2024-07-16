Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" в Карабалыке прошел Экодень

В рамках экологической программы &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:01 Фото: акимат Карабалыкского района
С апреля по всей стране стартовала программа "Таза Қазақстан", инициированная главой государства. Программа приняла масштабный характер, охватив все трудовые коллективы, жителей и детей.

Карабалыкский район не остался в стороне. С самого начала программы здесь ведется активная деятельность по санитарной очистке и благоустройству территории. Жители Карабалыкского района поддерживают общереспубликанскую программу "Таза Казахстан", проводя не только стандартные субботники, но и различные креативные мероприятия.

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:01

Фото: акимат Карабалыкского района

Так, 16 июля КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Карабалыкского района совместно с инициативной группой "Волонтеры Карабалыка" провели для отдыхающих лагеря "Достык" Экодень. Было организовано три площадки, ребята четырех отрядов приняли активное участие. На первой площадке прошла интеллектуальная игра "Брейнринг" на тему "Көрікті өлке". Вторая площадка – проект-менеджмент – создание лучшего проекта по улучшению экологической ситуации в Карабалыкском районе. Команды, защищая свои проекты, приводили весомые аргументы, как можно улучшить экологическую ситуацию в районе. Третья площадка – конкурс на лучший костюм из бросового материала. В этом конкурсе ребята проявили все свои таланты и способности.

Участники приняли участие в уборке территории лагеря и прилегающих зон, а также высадили деревья и кустарники. Кроме того, для детей и подростков были проведены образовательные лекции и интерактивные занятия по теме сохранения природы и устойчивого развития.

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:01

Фото: акимат Карабалыкского района

Представители Молодежного ресурсного центра отметили, что подобные мероприятия являются важным элементом воспитания экологической культуры у молодого поколения.

"Наша задача – не только рассказать детям о важности бережного отношения к природе, но и показать на практике, как можно вносить свой вклад в сохранение окружающей среды". Ерлан Баранбаев

Волонтеры Карабалыка активно участвовали в подготовке и проведении мероприятия.

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:01

Фото: акимат Карабалыкского района

"Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие экологического сознания у подрастающего поколения. Наши усилия направлены на то, чтобы дети не только получили новые знания, но и научились применять их в повседневной жизни". Дильназ Баймуханова

Весь день команды выполняли задания, зарабатывали баллы. В заключение дня были подведены итоги, отряд, показавший лучшие результаты, получил ценные призы. Завершением Экодня стал показ кинофильма на тему экологического воспитания.

Отдыхающие смогли не только проявить свои интеллектуальные способности, но и позаботиться о природе, проведя на территории лагеря "трудовой десант".

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:01

Фото: акимат Карабалыкского района

Читайте также

Саткалиев, референдум, Казахстан
Саткалиев рассказал о планах развития атомной индустрии в Казахстане
Казахстанский Гауди: петропавловец смастерил средневековые замки вокруг своего дома
Казахстанский Гауди: петропавловец смастерил средневековые замки вокруг своего дома
Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники
В Казахстане разработали новую программу предшкольной подготовки
Айсулу Омарова
Костанайская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: